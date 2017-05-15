Сбежавшая из Москвы Корикова закатила скандал в магазине

Известная актриса Елена Корикова, полюбившаяся зрителям благодаря сериалу "Бедная Настя", имеет большие проблемы с соседями. Люди, встречавшие артистку в реальной жизни, утверждают, что она может закатить скандал на публике.

Журналисты выяснили, что 45-летняя Корикова переехала из московских хором на Кутузовском за МКАД. Сообщается, что Елена приобрела квартиру в Апрелевке, но на новом месте, как и раньше в столице, с соседями актриса не ладит.

Поразительно, как много негативных отзывов оставили о Кориковой простые люди. В Подмосковье она живет несколько месяцев, но уже успела зарекомендовать там себя не лучшим образом.

Новая соседка звезды Виктория рассказала, что Елена ни с кем не общается. "Однажды при мне в местном магазине закатила ни с того ни с сего скандал: мол, на прилавке отсутствует нужная ей детская вода. Кричала так, что на улице было слышно. Все козыряла: "Да вы знаете, кто я?" Неудивительно, что к ней никто не хочет подходить", – поделилась своими наблюдениями женщина.

Бывшие соседи с Кутузовского и вовсе закидали артистку камнями. "Лена часто устраивала шумные вечеринки с громкой музыкой. Было дело, что стучали в стены, чтобы она прекратила безобразие – шум, крики, музыку. Но бесполезно! А когда поднялись разбираться, Корикова чуть ли не с кулаками полезла драться. Кричала, истерила, мол, это ей постоянно мешают спать. Женщина она, конечно, красивая, но соседей за людей не считает", – пожаловался сайту "СтарХит" экс-сосед актрисы по подъезду Дмитрий.

Еще хуже обстояли дела в местной поликлинике. Актриса не желала терять время в очереди и якобы устраивала сцены перед другими пациентами. "Когда медсестры вежливо попросили Елену подождать своей очереди, она возмутилась и заявила: "Да я всех здесь уволю за две секунды!" Вся больница встала на уши", – продолжил делиться страшилками о Кориковой ее бывший сосед.

Публикация от ��Stas.Bondarenko.Fan.�� (@stasikbond) Ноя 18 2016 в 8:01 PST

По словам Дмитрия, в тот день несговорчивая звезда довела врачей до исступления. "У докторов руки затряслись. Они уже не знали, как объяснить Елене, что существует живая очередь. В итоге персонал поспешил найти необходимую ей справку, лишь бы она ушла", – заявил мужчина.

А дальше сосед, видимо, от обиды, позволил себе озвучить нелестную характеристику актрисы. "Елена очень взбалмошная женщина, а на первый взгляд ведь и не скажешь. Но теперь у нас в доме наконец-то тихо!" – вздохнул с облегчением Дмитрий.