Разрыв с Астаховым подкосил Корикову

Елена Корикова переживает тяжелый период, говорят в близком окружении актрисы. Все началось с разрыва с Сергеем Астаховым, который ее буквально подкосил.

Несколько лет назад вся кинотусовка обсуждала роман Елены Кориковой и Сергея Астахова. Говорили, что между актерами бушевали настоящие страсти, которые Сергей долго выдержать не смог. В итоге, Астахов сейчас счастлив с учительницей начальных классов Викторией Савкеевой.

Говорят, Корикову подкосил разрыв с артистом. Якобы 45-летняя артистка даже впала в депрессию. "Разрыв с Астаховым ее очень сильно подкосил. Кажется, она вдруг осознала, что красота – это не главное. В тихом семейном счастье смысл, в детском визге, в поцелуях любимого перед сном… Осмотрелась, а ничего этого у нее нет", – рассказал приятель актрисы, который предпочел не называть своего имени.

Он же заявил, что Елена переживает тяжелый период. "Во-первых, возраст такой переломный. Во-вторых, с личной жизнью полный швах. Да и с работой негусто. После того как недавно по ее вине отменили спектакль – ну не в форме Лена была, скажем так, и в антрепризы, на которые, по сути, она и жила в последнее время, звать почти перестали. Депрессия теперь у Лены. А такие состояния у женщин сразу на лице отражаются. Поэтому она по вечеринкам больше не ходит", – цитирует человека из близкого окружения Кориковой Eg.RU.

Партнер по спектаклю "Потрясающая баба" Александр Пашутин также подтвердил, что у актрисы сложный момент в жизни. Более того, актер прокомментировал слухи о том, будто Корикова стала позволять себе лишнюю рюмочку.

Публикация от Елена Корикова (@elena.korikova) Фев 2 2017 в 6:25 PST

"У Леночки непростая судьба. Тут кто угодно может сорваться. Да и кто у нас не выпивает?! Я вот на днях тоже после спектакля бутылку шампанского один приговорил – и что? А с Леной просто поговорить серьезно нужно – объяснить, чтобы прекращала все эти глупости", – приводит слова артиста издание.

Публикация от Елена Корикова (@elena.korikova) Июн 6 2017 в 12:43 PDT

Не остался в стороне и другой коллега Кориковой Дмитрий Исаев. "Мы знакомы с ней больше десяти лет. Лена добрая, талантливая. Просто кто-то из не очень хороших людей в свое время убедил Лену следовать определенному имиджу, вот отсюда все ее проблемы – как с поведением, так и с внешностью", – объяснил актер.