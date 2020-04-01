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В России нашли способ уничтожить коронавирус

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
С коронавирусом в России идет борьба по всем фронтам. Важное открытие сделали ученые из инновационного центра "Сколково".

Продолжение: В России выявили 440 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки
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Согласно разработкам российских специалистов, коронавирус можно будет уничтожить водой. Только предварительно ее необходимо обработать холодной плазмой. Это средство дезинфекции абсолютно безопасно для человека.

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Ученые сделали установку, с помощью которой можно осуществить данный процесс. Изобретение называется "Магнарил", передает телеканал "360". Процесс "убийства" вредоносных микроорганизмов происходит за счет воздействия активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты.

Производственная стоимость препарата – всего около 100 рублей за тысячу литров, сообщает m24. Проверку ноу-хау от коронавируса планируют провести в ближайшее время.

Также известно, что ученым из МГУ удалось извлечь из морской губки вещества, которые возможно использовать для лечения коронавируса в России и других странах, сообщает "Новая газета". Как писали "Дни.ру", российские специалисты создали эффективный тест для диагностики коронавируса. Он сможет не только выявить инфекцию, но и отличить ее от других родственных коронавирусов.

Напомним, ситуация с коронавирусом в России остается сложной. В связи с этим неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Кроме того, введен режим самоизоляции граждан. В Москве он продлится до 14 апреля.

Автор: 1 апреля 2020, 09:12
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комментарии

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Павел Тукабаев
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Как МЫ управляем. САМОДЕРЖАВИЕ.
Многие искатели смыслов жизни ищут правду на стороне (типа под стеной плача) и сваливают всю вину за события (+ ли - ли) в своей жизни и события в своей семье на разного пошиба глобальных и/или местных дурковатых управленцев. Популярны схемы уровней управления (см. в моей ленте) .... и во всех схемах управления высшим уровнем управления является мировоззрение. У нас какое мировоззрение? - да, славянское. У нас какая идеология? - да, патриотизм: Слава предкам! У нас что главное? - да, справедливость.... а это МЕРА, то есть - всем сёстрам по серьгам: заслужил - н
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