В России нашли способ уничтожить коронавирус

Согласно разработкам российских специалистов, коронавирус можно будет уничтожить водой. Только предварительно ее необходимо обработать холодной плазмой. Это средство дезинфекции абсолютно безопасно для человека.
Ученые сделали установку, с помощью которой можно осуществить данный процесс. Изобретение называется "Магнарил", передает телеканал "360". Процесс "убийства" вредоносных микроорганизмов происходит за счет воздействия активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты.
Производственная стоимость препарата – всего около 100 рублей за тысячу литров, сообщает m24. Проверку ноу-хау от коронавируса планируют провести в ближайшее время.
Также известно, что ученым из МГУ удалось извлечь из морской губки вещества, которые возможно использовать для лечения коронавируса в России и других странах, сообщает "Новая газета". Как писали "Дни.ру", российские специалисты создали эффективный тест для диагностики коронавируса. Он сможет не только выявить инфекцию, но и отличить ее от других родственных коронавирусов.
Напомним, ситуация с коронавирусом в России остается сложной. В связи с этим неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Кроме того, введен режим самоизоляции граждан. В Москве он продлится до 14 апреля.
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