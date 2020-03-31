"Не боятся умереть и заразить": что пугает россиян больше коронавируса

Стало известно о введении административной и уголовной ответственности для нарушителей карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса в России. Эксперты одобрили подобного рода жесткие меры.

До недавнего времени в глазах многих россиян распоряжения о введении карантина и других санитарно-эпидемиологических норма выглядели исключительно как необязательные рекомендации. Такая иллюзия возникала у любителей прогулок в условиях распространения коронавируса в России из-за того, что в законе не было четко прописано ответственности за его нарушение.

"Эти запреты для нашего человека, который обладает достаточно свободной волей и таким свободным характером, должны быть четкими и ясными", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, адвокат Дмитрий Краснов. Он отметил, что люди должны четко понимать, что им можно, а чего – нельзя, и, самое главное, какие последствия грозят за нарушение режима карантина.

Теперь все это у россиян есть. И новости о введении довольно суровых наказаний для нарушителей карантина будут иметь сразу два важных и заметных последствия. Во-первых, одним фактом своего существования эти законы удержат многих людей в своих домах. Во-вторых, они дадут правоохранительным органам возможность адекватно реагировать на тех людей, которые умышленно нарушают санитарно-эпидемиологические нормы.

"Это позволит методом убеждения и принуждения заставить людей находиться в определенных рамках", – уверен Дмитрий Краснов.

Адвокат добавил, что закон, предусматривающий ответственность за нарушение карантина, можно было принять еще раньше. И тот факт, что власти в стране решились на такой шаг, показывает, что к угрозе распространения коронавируса в России они относятся крайне серьезно.

Дмитрий Краснов считает, что привлекать злостных нарушителей карантина к ответственности будут довольно громко и публично, чтобы образумить тех, кто еще не определился. "Если они не боятся умереть и заразить, не боятся вируса, то они будут боятся Уголовного кодекса и системы, которая будет наказывать их за нарушение этих правил", – заключил адвокат.

Таким образом, коронавирус в России оказался не так страшен для граждан, как перспектива заплатить ощутимую сумму в виде штрафа за обычное нарушение карантина или и вовсе отправиться в тюрьму на срок до семи лет в случае, если такой проступок привел к гибели людей. Такой метод воздействия должен быть эффективен для борьбы с эпидемией.