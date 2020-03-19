Чума смеху не помеха: подборка лучших шуток про коронавирус от пользователей Сети

Особенно в социальной сети популярны обсуждения ажиотажа вокруг продуктов первой необходимости. Многие острят на тему пустых полок в магазинах – больше всего народ недоумевает, почему все набросились именно на туалетную бумагу. Мемы про коронавирус слегка трансформировались в шутки про "гречковирус".

У меня появилось хобби и цель Я коллекционирую мемы про коронавирус в отдельную папочку Вкидываю лучшие: pic.twitter.com/zPRoTCW2KB

Также шутники комментируют рекомендации Минздрава России избегать контактов с людьми. Народ смеется над закрытием границ с другими странами и введением карантина в стране.

Также некоторые недоумевают по поводу обстановки в мире. Юмористы находят забавные параллели даже с историческими событиями. Особенно популярной стала шутка про "диванных" вирусологов – она набрала более 14 тысяч лайков.

Откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были.

Очень интересный у нас исторический период, никогда такого не было: Америки закрыта, в Европе чума, на Руси распри между Киевским и Московским княжеством, растёт мощь опричнины, а бояре опять уговаривают царя вернуться на царство и править единолично.