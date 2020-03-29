Коронавирус: последние новости сегодня, 29 марта 2020 года

Коронавирус COVID-19 продолжает зловещее шествие по миру, счет заболевшим идет на сотни тысяч. Последние новости на 29 марта в материале "Дни.ру".



Коронавирус в мире

Всего в мире на 29 марта зарегистрировано более 669 тысяч случаев заражения уханьским коронавирусом. Вылечились 144 тысячи человек – 21% от числа зараженных. В то же время стремительно растут показатели смертности от COVID-19: за истекшие сутки зафиксировано 3,5 тысячи летальных случаев

Соединенные Штаты уверенно лидируют по числу зараженных коронавирусом – 123 тысячи человек. Заболевшие в других странах

Италия – 92 тысячи

Китай – 82 тысячи

Испания – 73 тысячи

Германия – 57 тысяч

Коронавирус в России

По последним данным, в нашей стране за последние сутки выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусном, число заболевших увеличилось до 1534, скончались семь человек. Таким образом, уровень смертности составляет 0,56%.

Эксперты полагают, что пик заболеваемости коронавирусом в России может наступить во второй половине апреля. Для недопущения дальнейшего распространения COVID-19 власти приняли решение полностью приостановить сообщение с другими странами с 30 марта.

В регионах также ужесточаются меры безопасности из-за коронавируса. Так, власти Чечни решили временно закрыть въезд на территорию республики, аналогичный запрет вводится и для двух городов Мурманской области – Апатитов и Кировска.

Младенец умер от коронавируса

В Соединенных Штатах от осложнений, связанных с коронавирусом умер первый младенец, сообщило агентство Associated Press. В одном только американском штате Иллинойс от COVID-19 умерли 13 человек.

Китай восстанавливается

Власти КНР после двухмесячного карантина отменили ограничение на авиасообщение с провинцией Хубэй, с которой началось распространение коронавируса. Отмечается большой пассажиропоток, все билеты были раскуплены заранее.

А с 8 апреля власти отменят ограничения для города Ухань. Накануне в городе восстановили работу метро. Как и остальная провинция Хубэй, 12-миллионный город находился на карантине с конца января.

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