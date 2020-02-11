Секретами молодости поделилась 61-летняя британка

Британке Хейли Вернон-Уорд 61 год. Она работает консультантом по продаже косметических средств. Главным секретом своей молодости она называет витамины. Женщина старается принимать их каждый день, ведь пищевые добавки способствуют выносливости, укрепляют кости и иммунитет.
Также Вернон-Уорд раз в неделю посещает групповые занятия с виброплатформами, делая упражнения на баланс. Это делает мышцы активными и держит в тонусе.
"За 25 минут на этой платформе ты сжигаешь столько же калорий, как и на часовом занятии", – поясняет британка.
Еще один секрет – ботокс. Женщина признается, что не пользовалась подобной процедурой до 58 лет, однако в последнее время приходится прибегать к ней. В результате глубокие морщины на лице сглаживаются и делают лицо на несколько лет моложе.
Замужем Вернон-Уорд уже более 40 лет. Она подчеркивает, что не нужно всецело посвящать себя семье. Важно научиться находить время на собственные увлечения. Женщина поет в хоре, выступает на концертах.
С ней согласна и жительница Англии Ванесса Пауэлл. 50-летняя женщина совершенно не выглядит на свой возраст. В этом ей помогают занятия спортом. Уход за волосами также немаловажная составляющая. Кроме того, британка частично отказалась от косметики.
Популярные темы форума
Отказался встречаться с жирной
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Малахов собирает грязь
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
Обслуживающий персонал в России это жесть.
плохо стоит
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
не хочу дочь
Соседи громко ругаются