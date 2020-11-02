Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 ноября 2020 года

В европейских странах продолжают вводить новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Например, в конце октября в России ввели масочный режим. Теперь это не рекомендация, а правило, которое необходимо соблюдать.
Несмотря на стремительный рост числа заразившихся, некоторые жители страны до сих пор предпочитают отдыхать на заграничных курортах. Так, в Турции инфекцию подхватили более 300 туристов их России. 11 пациентов скончались из-за COVID-19.
Тем временем в Китае, где ситуация с COVID-19 выглядит спокойной, совершили открытие. Ученые провели исследование, благодаря которому выяснилось: очки снижают риск заражения коронавирусом в пять раз. Среди заболевших китайцев только 10% носили очки, а остальные – контактные линзы.
Коронавирус в Москве
Заболели – 429 409
Умерли – 6 820
Выздоровели – 314 791
Коронавирус в России
Заболели – 1 636 781
Умерли – 28 235
Выздоровели – 1 225 673
Коронавирус в мире
Заболели – 46 062 525
Умерли – 1 195 376
Выздоровели – 30 820 223
Популярные темы форума
Вопрос к гражданам Белоруссии
Предупреждали !
изменой за измену
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Какую бы вы выбрали?
Дети или муж?
Ляшки натирают
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети