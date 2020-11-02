Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 ноября 2020 года

На прошлой неделе был установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев заражения в день – 565 797 (30 октября). Но и это может быть не пределом. Специалисты многих стран еще ожидают пика заболеваемости. Согласно прогнозам, он будет наблюдаться в этом месяце.

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