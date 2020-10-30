Назван худший сценарий борьбы с распространением коронавируса

В европейских странах, как и в России, наблюдается стремительный рост числа заразившихся коронавирусом граждан. У экспертов разные мнения, какой будет обстановка с COVID-19 в 2021 году. Заявление о дальнейшей жизни с нововыявленной инфекцией сделала еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

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