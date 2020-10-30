Назван худший сценарий борьбы с распространением коронавируса

По мнению Стеллы Кириакидес, отсутствие западной вакцины от коронавируса является наихудшим сценарием борьбы с распространением инфекции. Лучший вариант развития событий – появление препарата против COVID-19 в ближайшие месяцы, считает эксперт.
Что касается российской вакцины, то ее в расчет не берут многие европейские власти. Так, представитель Еврокомисии Эрик Мамер недавно заявил, что препараты России и Китая никогда не окажутся в клиниках стран ЕС.
Позже его коллега Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: вакцину от коронавируса государства, являющиеся членами Евросоюза, получат одновременно. При этом будет учитываться численность населения стран.
Глава Европейского агентства лекарственных средств Гвидо Рази, в свою очередь, сделал неоптимистичный прогноз. По его словам, вакцинация в Европе начнется весной или летом следующего года.
Напомним, за десять месяцев коронавирус обнаружили у 45 миллионов жителей Земли, из них 1,1 миллиона – скончались. Удалось выздороветь от COVID-19 30 миллионам человек. Антирекорд по числу выявленных случаев заражения в день был зафиксирован 26 октября – 537 866.
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