Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 ноября 2020 года

Несмотря на то, что в субботу число новых заражений COVID-19 не установило очередного рекорда, пандемия усиливается пугающими темпами по всему миру. Российские врачи и ученые полагают, что пик заболеваемости в России наступит в середине ноября. Остается надеяться, что ждать осталось недолго.

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