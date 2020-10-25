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Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 октября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 октября 2020 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
В последние дни ежедневный прирост новых заболевших COVID-19 повышался пугающими темпами. Но в субботу эпидемия неожиданно решила притормозить.
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В пятницу коронавирус в России установил новый рекорд по числу новых зараженных: 17,3 тысячи человек. Это примерно в полтора раза больше максимального количества выявленных за день больных во время весенней вспышки эпидемии. Но уже на следующий день прирост составил лишь 16,5 тысячи человек.

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Однако говорить о стабилизации ситуации пока рано. Инфекционист Евгений Тимаков считает, что в Москве обстановка "устаканится" не раньше, чем через две-три недели, а по всей России – только спустя месяц. При этом количество новых случаев КОВИДа начнет уменьшаться лишь после Нового года.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Аданом Гебрейесус, в свою очередь, призвал человечество готовиться к самому трудному периоду пандемии. По словам Гебрейесуса, в ближайшие несколько месяцев распространение коронавируса в мире может достигнуть таких масштабов, что системы здравоохранения будут испытывать максимальную или даже непосильную нагрузку.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 391 361
  • Умерли – 6 312
  • Выздоровели – 287 910

КОРОНАВИРУС В РОССИИ

  • Заболели – 1 497 167
  • Умерли – 25 821
  • Выздоровели – 1 130 818

КОРОНАВИРУС В МИРЕ

  • Заболели – 42 202 245
  • Умерли – 1 144 145
  • Выздоровели – 28 551 855

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Автор: 25 октября 2020, 08:05

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