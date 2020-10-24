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Испытания американской вакцины от COVID-19 продолжат несмотря на смерть добровольца

Испытания американской вакцины от COVID-19 продолжат несмотря на смерть добровольца

Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency
Один из участников исследования эффективности американской вакцины от коронавируса скончался 13 октября. Тогда компания Johnson&Johnson, занимающаяся разработкой препарата, приостановила испытания.
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Тогда вакцина находилась на третьей стадии испытаний. Первая и вторая фазы завершились успехом: у всех участников возник стойкий иммунитет к инфекции. Уже в начале 2021 года на предприятии планировали начать массовое производство препарата.

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Казалось бы, после смерти одного из испытуемых этим планам не суждено было сбыться. Однако независимая группа экспертов провела расследование смерти добровольца и пришла к выводу, что его кончина никак не связана с вакциной. Причиной ухода мужчины из жизни стал инсульт, который, по мнению специалистов, не мог быть вызван препаратом. Такие выводы они сделали на основе результатов изучения истории болезни умершего и данных о 100 тысячах людей, принимавших вакцины по аналогичной технологии.

Американские СМИ сообщают, что 23 октября Управление санитарного надзора США разрешило Johnson&Johnson возобновить исследования. При этом в других странах испытания продолжились еще раньше.

Но стоит отметить, что это уже не первый случай остановки испытаний американских вакцин из-за проблем со здоровьем у добровольцев. Так, в сентябре были отложены исследования препарата, разработанного AstraZeneca и учеными из Оксфорда из-за побочных эффектов у одной из участниц опыта.

Автор: 24 октября 2020, 15:12 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

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