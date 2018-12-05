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Замаскированный рак косит население Земли

Фото: www.globallookpress.com
Папиллома-вирус – самая распространенная в мире инфекция, передающаяся половым путем. Им заражаются 70-90% людей. Мало кто знает, что онкогенные типы вируса напрямую связаны с развитием рака. В мире ежегодно регистрируется около 750 тысяч случаев ВПЧ-ассоциированных раков. Частота инфицирования в России достигает 40%.
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Каждый день в нашей стране около 17 женщин умирают от рака шейки матки (РШМ) и около 22 мужчин – от рака ротоглотки. Одним из ключевых факторов развития этих онкозаболеваний является ВПЧ. По данным стран Северной Европы и США, около 80% случаев рака ротоглотки и до 99% РШМ вызвано вирусом папилломы человека. Рак анального канала, который встречается у женщин и мужчин, до 80% случаев связан с ВПЧ, также этим вирусом вызван каждый второй случай рака полового члена.

В России рак шейки матки занимает второе место в структуре онкологических заболеваний среди женщин в возрасте до 45 лет и первое место в структуре смертности от рака среди женщин в возрасте 21-30 лет. У 70% девушек в возрасте до 25 лет РШМ диагностируется на поздних стадиях (III и IV), когда спасти их практически невозможно. По статистике именно на РШМ приходится наибольшее число ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований.

Фото: www.globallookpress.com

Нередко инфекция проходит бессимптомно – можно получить вирус и даже не узнать об этом. Если у человека сильный иммунитет, вполне вероятно самоизлечение. Если его нет, происходит реинфицирование, то есть переход в хроническую стадию.

"После попадания вируса в организм при снижении иммунитета заболевание может принять хронический характер. На сегодняшний день отсутствуют эффективные лекарственные средства для лечения инфекции, вызванной ВПЧ. Терапия направлена только на укрепление общего иммунитета. Если организм не справляется с инфекцией, сначала развивается предрак – поражение слизистой, которое требует хирургического лечения. Если принять меры вовремя, пациент полностью излечивается. В последней стадии заболевания пациенток невозможно спасти – им можно только продлить жизнь", – пояснила профессор, президент Российского общества гинекологов-онкологов, ведущий научный сотрудник отделения онкогинекологии НМИЦ онкологии имени Петрова Адель Урманчеева. 

Чаще всего вирус передается при незащищенном половом контакте с носителем инфекции. Однако никакие средства контрацепции не дают 100-процентной защиты от заражения. Главные факторы риска – раннее начало половой жизни и частая смена партнеров. Исключить контакт человека с папиллома-вирусом полностью невозможно.

Возникает вопрос, как защититься от ВПЧ-ассоциированного рака? Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует вакцинацию против ВПЧ. Это наиболее эффективный и безопасный метод первичной профилактики. Более чем в 80 странах мира вакцинация против вируса папилломы человека включена в национальные программы иммунизации и предоставляется бесплатно. В России такая вакцинация в национальный календарь профилактических прививок пока не входит.

Между тем зарубежные программы массовой иммунизации, запущенные десять лет назад, демонстрируют хорошие результаты. Заболеваемость папилломавирусной инфекцией снижается более чем на 90%, а частота предраковых поражений шейки матки сокращается на 40%. Австралия, которая одной из первых внедрила массовую иммунизацию против ВПЧ, озвучивает новые амбициозные цели: стать первой в мире страной, где рак шейки матки будет побежден в течение ближайших лет.

5 декабря 2018, 10:35

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