Как вовремя распознать инфаркт и инсульт

В одном из столичных парков на фестивале раздавали лимонад. Бесплатно. Но прежде чем отдать напиток, предлагали провести странный обряд: улыбнуться, назвать свое имя и высоко поднять руки. Если все условия были соблюдены, человек получал освежающую фруктовую воду. Игра с гостями была своего рода ликбезом. А затеял эту игру благотворительный фонд по борьбе с инсультом.

Прохождение именно такого теста из трех пунктов поможет быстро распознать надвигающуюся опасность у больного. При попытке улыбнуться один уголок рта оказывается перекошенным. Человек не может произнести даже свое имя, слышно лишь бормотание. А если больного попросить поднять обе руки на одном уровне, ничего не выйдет: одна рука будет обвисать. Если пострадавший не сможет выполнить хотя бы одно действие, нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. Ведь скорее всего это первые признаки инсульта.

Как отмечает врач-терапевт ГБУЗ "Городской поликлиники № 68 ДЗМ" Алексей Тучак, раньше в советские времена плакаты и информационные листовки о болезнях и их симптомах висели на каждой остановке. Профилактическая направленность здравоохранения позволяла предупредить многие серьезные недуги, либо диагностировать их на начальных этапах. Сегодня, по мнению медика, эту культуру людям нужно снова прививать.

Вовремя оказанная помощь спасает жизни. Особенно это актуально для тех, кто впервые сталкивается с инфарктом и инсультом. Здесь важна каждая минута. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Но, к сожалению, далеко не все знают, что незначительные изменения в привычках и образе жизни могут серьезно снизить статистику смертности.

Инсульт и инфаркт очень опасные осложнения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Процессы зарождения этих двух бедствий схожи. В определенный момент отдельные области органов мозга или сердца начинают испытывать кислородное голодание. К сердечной мышце – миокарду – непрерывно поступает кровь по коронарным артериям. Но если на этом пути появляется такое препятствие, как тромб, кровеносная система дает сбой. Участок сердца, который питает артерия, начинает "задыхаться" без кислорода. В такой изоляции клетки миокарда могут прожить не больше получаса. Потом начинается необратимый процесс омертвения. Это и есть инфаркт миокарда. А при кислородном голодании отдельного участка головного мозга возникает ишемический инсульт. Если же происходит разрыв сосудов или артерий с кровоизлиянием в мозг, то говорят о геморрагическом инсульте.

Есть мнение, что поражение мозга и сердца происходит внезапно, без видимых причин. Но нет, всему есть объяснение. И предотвратить, не допустить инфаркт и инсульт можно.

Болезни – это по большей части результат наших вредных привычек и неправильного образа жизни. Относится это и к сердечно-сосудистым заболеваниям. Предвестниками инфаркта и инсульта могут быть стрессы, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Изменения в организме накапливаются годами и даже десятилетиями. Чем глубже проблема, тем серьезнее симптомы нездоровья. Человек пропускает появляющиеся время от времени тревожные звоночки: периодический подъем артериального давления, одышку, жжение и боль за грудиной при физическом или нервном напряжении.

По словам заведующей отделением неврологии ГБУЗ "ГКБ №31 ДЗМ" Ольги Гавриловой, особенно внимательным к своему организму нужно быть гипертоникам, заядлым курильщикам, пациентам с мерцательной аритмией, людям с высоким уровнем холестерина и диабетикам. Именно эти группы людей находятся в зоне риска и чаще всего сталкиваются с такими опасными недугами, как инфаркт и инсульт.

Все чаще диагноз гипертония – артериальное давление, выходящее за границы 140/90 мм. рт. ст. - ставят совсем молодым людям. Если раньше с такой проблемой сталкивались в 50-60 лет, то сегодня болезнь "бьет" по сосудам даже двадцатипятилетних. Виной тому, как считает врач-терапевт Алексей Тучак, пространство, напичканное современными технологиями. Шумовая и вибрационная болезнь, по мнению специалиста, бич нашего времени, особенно это касается таких мегаполисов, как Москва. Растет психоэмоциональное напряжение, стресс, люди мало двигаются и много проводят времени в окружении электронных приборов.

Самое опасное, что многие замечают гипертонию в уже запущенном состоянии, когда требуется довольно серьезное лечение. А стоит всего лишь прислушиваться к организму. Периодические головные боли, давление на глаза, онемение пальцев, пульсация на голове – чаще всего эти симптомы списывают на усталость. Но вполне вероятно, что это свидетельство зарождающейся коварной опасности. И гипертония однажды может обернуться инсультом.

Надо отметить, что больше всего гипертонии подвержены курильщики и люди с избыточным весом. Никотин, поступающий в организм, повышает кровяное давление. Сигаретный угарный газ препятствует доступу крови в мозг, а дым сгущает кровь. Как показывают исследования, эта пагубная привычка в два раза увеличивает вероятность ишемического инсульта и в четыре раза – кровоизлияния в мозг. Кроме того, курение играет очень большую роль в возникновении атеросклероза. А это заболевание является главной причиной инфаркта. Каждая выкуренная сигарета запускает процесс внутрисосудистого воспаления, эндотелий подвергается разрушению. Атеросклероз – это скопление холестериновых бляшек, которое в какой-то момент закрывает 70% просвета сосуда. Человек может этого и не почувствовать, но в один миг с ним может случиться инфаркт.

Стоит всего лишь прислушиваться к организму. Периодические головные боли, давление на глаза, онемение пальцев, пульсация на голове – чаще всего эти симптомы списывают на усталость. Но вполне вероятно, что это свидетельство зарождающейся коварной опасности.



Помимо регулярного измерения артериального давления, нужно ежедневно следить за рационом питания. Сократить животные жиры, соленые и копченые продукты, больше использовать растительной клетчатки и фруктов. Медики советуют не менее одного раза в 5 лет проверять показатели холестерина, а если уровень его повышен, то даже чаще.

Как отмечает невролог Ольга Гаврилова, очень важно не пропустить момент, когда сбои в организме посылают первые тревожные звоночки. Главная ошибка – ждать, что все само собой пройдет. В случае с инфарктом и инсультом – ожидание смерти подобно.

Так что же это за симптомы? Как вовремя распознать надвигающуюся опасность? Если мы говорим об ишемическом инсульте головного мозга, то здесь нужно понимать, что он может развиваться в течение как нескольких часов, так и нескольких суток. В это время начинают происходить кратковременные сбои в движении крови по сосудам головного мозга. Предвестниками инсульта могут быть головокружение, тошнота, слабость, мошки в глазах или частичное снижение зрения. Лицо бледнеет, наблюдаются нарушения обонятельной и речевой функции. Больной может не узнавать людей и предметы. Если патология возникла в левом полушарии мозга, то признаки будут проявляться в правой части тела, и наоборот. Происходит внезапное онемение одной из конечностей или ее части (рука, стопа, палец), может неметь также половина лица, подбородок.

Предвестниками инсульта могут быть головокружение, тошнота, слабость, мошки в глазах или частичное снижение зрения.



Что касается геморрагического инсульта, то он обычно никак не предвещает о себе заранее. Приступ случается, как правило, днем, во время сильного стресса, тяжелой физической нагрузки. Среди симптомов – резкий скачок артериального давления, проступающий пот, красный цвет лица, затруднение дыхания. Человек ощущает сильнейшую головную боль. Все эти признаки развиваются в считанные секунды и больной падает в обморок.

Для предынфарктного же состояния первым симптомом, позволяющим заподозрить болезнь, становится жестокая боль за грудиной. В состоянии покоя начинает давить, жечь, сжимать, может отдавать в руку, шею, челюсть, плечо, спину. Боль длится 15-30 минут, затем состояние пациента нормализуется. Наблюдаются скачки давления и температуры тела до 39-40 °C, на лбу выступает холодный пот, появляется одышка, нет возможности глубоко вдохнуть. Человек чувствует головокружение и его состояние близко к потере сознания.

При наличии хотя бы одного из этих признаков немедленно нужно вызвать бригаду скорой помощи. В 60% случаев инфаркт и инсульт приводят к летальному исходу из-за несвоевременного оказания помощи. В медицине есть такое понятие, как "золотые часы". Это время, когда можно спасти и пациента, и поврежденные органы. При инсульте клетки мозга на "голодном пайке" отмирают очень быстро и наиболее эффективное лечение возможно в первые три часа после приступа. При инфаркте идеальное время оказания медицинской помощи – первые 40 минут.