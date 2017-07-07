Оральный секс грозит страшной инфекцией

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что гонорея – инфекция, передаваемая половым путем, – становится все менее восприимчива к лекарствам. По мнению специалистов, оральный секс теперь вызывает практически неизлечимую форму воспаления горла.

Доктор Теодора Ви из департамента репродуктивного здоровья ВОЗ рассказала, что бактерии рода Neisseria обладают сильной приспосабливаемостью к различным антибиотикам. "Гонорея – это очень умная инфекция. Каждый раз, когда вы вводите новый вид антибиотиков для ее лечения, сопротивляемость инфекции повышается", – цитирует ее BBC.

Она подчеркнула, что медики столкнулись уже с тремя случаями заболевания неизлечимой формой гонореи, вызывающей гнойное воспаление. Примечательно, что эти прецеденты зафиксированы в Японии, Франции и Испании, то есть в высокодоходных странах, жители которых могут позволить себе регулярное употребление лекарственных средств. Медики считают, что применение антибиотиков способствует развитию гонореи на задней стенке горла, так как они смешиваются с бактериями Neisseria и делают их более устойчивыми.

Чрезвычайно опасным при таком раскладе становится оральный секс. Специалисты предупреждают, что если инфекция попадет в благоприятную среду, то она может привести к супергонорее, практически не поддающейся лечению. Отметим, что в Соединенных Штатах наибольшая сопротивляемость бактерий к лекарственным препаратам зафиксирована у людей, отдающих предпочтение однополой любви.

Добавим, что гонорея в 97% стран уже стала невосприимчива к ципрофлоксацину, также растет устойчивость к азитромицину – 81%. Фактически в большинстве стран единственным лекарственным средством от Neisseria являются цефалоспорины расширенного спектра, однако резистентность к ним у бактерий появилась уже более чем в 50 странах.

Парни, ответьте честно, вам в самом деле нужен только секс или духовная облизость тоже имеет значение? — Михаил Сиромолот (@mihailsiromolot) 3 октября 2016 г.

Напомним, ранее испанские ученые выявили, что слишком часто заниматься оральным сексом вредно для здоровья, поскольку партнеры могут заразить друг друга герпесом, сифилисом и гонореей. Эксперты рекомендуют не чистить зубы перед половым актом, так как в этом случае вероятность заразиться перечисленными болезнями снижается.