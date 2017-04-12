Цена здоровья: как не попасться на удочку фармацевтов

Хорошо известно, что не все в рекламе является правдой. Особенно это актуально в тех ситуациях, когда речь идет о лечении болезней. Фармакологические компании не стесняются вкладывать огромные средства в продвижение препаратов, порой преподнося потребителю пилюлю в красивой обертке, но с сомнительной эффективностью.

Влияет на решение человека приобрести тот или иной препарат и всякого рода награды, которые получил тот или иной препарат на всевозможных конкурсах. Согласитесь, довольно сложно устоять, когда назначенное вам лекарство отмечено наградой "Самый назначаемый препарат России" или "Препарат года". А если уж выписанное человеку лекарство находится в "Перечне жизненно необходимых и важнейших лекарств", то тогда сомнений никаких не остается – надо брать.

Возьмем, к примеру, довольно популярный препарат "Кагоцел". Его одним из первых советуют врачи и фармацевты для лечения ОРВИ. Еще бы, ведь лекарство называют эффективным на самых разных уровнях, а предоставленные общественности доклинические и клинические исследования препарата демонстрируют поистине уникальный результат. Тем не менее, медицинские специалисты утверждают, что не все так очевидно.

Так, по словам кардиолога, члена Американской ассоциации сердца и Европейского общества кардиологов, автора более 85 научных публикаций Ярослава Ашихмина, представленные результаты исследования препарата являются не чем иным, как "обзорами литературы". "Исследования низкого качества без рандомизации, а то и откровенные агитки", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, отметил специалист, все предъявляемые англоязычные статьи не являются клиническими исследованиями. По словам Ашихмина, в индексируемых крупнейшей мировой базой данных Pubmed научных журналах, не было опубликовано результатов ни одного рандомизированного клинического изучения препарата. "Не нужно быть фармацевтом, чтобы из названий статей понять, что исследования проведены на грызунах и культурах клеток", – заметил специалист.

О том же говорит и представитель "Общества специалистов доказательной медицины", доктор медицинских наук, профессор Василий Власов. По его словам, в России часть лекарственных препаратов разрешено выпускать вообще без каких-либо рандомизированных контролируемых испытаний. Как отметил врач, одним из таких препаратов и является "Кагоцел".

Специалист подчеркнул, что данный препарат был разрешен для лечения гриппа на основании того, что некоторое количество больных людей выздоровели, употребляя эти таблетки. "К сожалению, такие вещи бывают. И в этом отношении наша страна от Нигерии или Бангладеш отличается очень незначительно", – констатировал Власов.

Между тем известно, что основной действующий компонент "Кагоцела" – госсипол – обладает эффектом долговременного и порой необратимого угнетения репродуктивной функции у мужчин. Влияние достаточно сильное, неслучайно госсипол применяли даже как противозачаточное средство. Как отмечают исследователи, применение этого компонента в подростковом периоде ведет к развитию кист в хвосте придатков яичек, что может стать причиной бесплодия.

Таким образом, эффективность "Кагоцела" подвергается сомнению специалистами. Как же так получилось, что препарат оказался включен в перечень жизненно необходимых лекарств? Отвечать на этот риторический вопрос можно долго, а вот на вопрос о том, стоит ли лечить этим средством своих сыновей-подростков необходимо ответить как можно скорее.

