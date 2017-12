Названа неожиданная причина бедности

Специалисты выяснили, что люди, подвергавшиеся на последних неделях внутриутробного развития воздействию высоких температур, зарабатывают меньше других. К такому выводу ученые пришли после масштабного исследования.

Эксперты проанализировали данные более 12 миллионов американцев, которые родились в 1969-1977 годах. Специалисты обращали внимание на расу, пол, место и время появления на свет и уровень дохода. Параллельно с этим они изучали метеорологические данные в указанном промежутке времени.

Как выяснилось, чем чаще в последние месяцы перед рождением и в первый год жизни исследуемые оказывались на жаре около 32 градусов и выше, тем меньше они зарабатывали во взрослом возрасте. На каждый день, проведенный на жаре, приходилось снижение ежегодного дохода в среднем на 30 долларов, отметили специалисты в статье в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Нам известно, что высокая температура влияет на многие аспекты здоровья. Но мы не знали, может ли ее воздействие повлиять на будущую жизнь человека", – заявили ученые из Университета Аризоны. Они признались, что сами не ожидали подтверждения подобной теории.

Ранее специалистам удалось доказать, что чрезмерно высокие температуры могут влиять на младенческую смертность и рождение детей с недостаточным весом. Исследователи объяснили такую неочевидную зависимость повышенной восприимчивостью новорожденных детей и развивающихся плодов к высоким температурам. Их нервная система и способность к терморегуляции еще не до конца развиты, из-за этого мозг более подвержен перегреву, что губительно сказывается на его развитии.