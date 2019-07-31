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Экономика

Получат миллионы: пенсионеры станут богаче в августе

Фото: www.globallookpress.com
Индексация пенсий для работающих пенсионеров, каникулы для ипотечных заемщиков, новая строка в платежках за ЖКХ и другие нововведения августа. "Дни.ру" выяснили, как новые законы изменят жизнь россиян с наступлением последнего летнего месяца. 
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Работающие пенсионеры станут получать больше. Выплаты для этой категории граждан с 1 августа проиндексируют впервые с 2016 года. Но претендовать на повышенную ставку могут лишь те, чей работодатель в прошлом году исправно делал пенсионные и страховые взносы.

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С 2015 года пенсии тем, кто продолжает работать, рассчитываются по новой формуле. Она основана на пенсионных баллах. Выплаты назначаются в зависимости от величины отчислений работодателя, но при этом не могут превышать установленные законом ограничения.

Предполагается, что максимальная августовская прибавка составит около 250 рублей. По данным статистики, в России работают почти десять миллионов пенсионеров.

Изменения в законах повлияют и на ипотечников. С августа они смогут воспользоваться полугодовой отсрочкой по выплате кредита. Так называемые ипотечные каникулы будут предоставляться заемщикам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

Речь идет о временной нетрудоспособности ипотечника, признании его инвалидом первой или второй группы, снижении семейного дохода на 30% и более. По новым законам, на весь срок ипотечных каникул жилье заемщика будет защищено от изъятия.

Новые законы поддержат ипотечных заемщиков. Фото: www.globallookpress.com

С августа в платежках ЖКХ появится новая строчка. По новому закону о добровольном страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций гражданин может внести добровольный страховой взнос вместе с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Пока эта норма будет действовать на территории нескольких субъектов Федерации – Санкт-Петербурге, а также Московской, Ленинградской, Свердловской, Тверской, Тюменской и Новосибирской областях. Сейчас компенсации в случае аварий гражданам выплачиваются за счет федерального, регионального, а также муниципального бюджетов. Новый закон позволит переложить часть ответственности на страховые компании.

Участвуя в программе добровольного страхования жилья, гражданин не лишается прав на государственные социальные выплаты. Получить средства пострадавший сможет как от страховой компании, так и от государства.

По новым законам в августе вводится уголовная или административная ответственность за препятствование работе медиков. Если в деянии нарушителя не было уголовного состава, ему предстоит заплатить штраф от четырех до пяти тысяч рублей. Водителям, отказавшимся пропускать кареты скорой помощи, грозит лишение прав до одного года.

Фото: www.globallookpress.com

Вступающие в силу в августе новые законы также вводят штрафы за так называемое зарплатное рабство, то есть случаи, когда работодатель не желает переводить средства работника на счет выбранного им банка. Сам закон, дающий сотрудникам возможность выбирать банк, действует уже пять лет.

Автор: 31 июля 2019, 02:26

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