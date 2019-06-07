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Экономика

Путин раскрыл новый план России

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Российский лидер озвучил новые цели, к которым должна стремиться страна.
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Говоря об экономическом положении, которое занимает Россия в современном мире, Владимир Путин напомнил, что объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в нашей стране составляет порядка 30 тысяч долларов. На таком же уровне находятся страны Южной и Восточной Европы.

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Перед Россией, заметил президент, стоит задача в ближайшие годы войти в пятерку крупнейших экономик мира, передает "Российская газета". Однако этот показатель нельзя воспринимать как самоцель – это лишь средство для достижения других задач.

"Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей", – обозначил Владимир Путин новый план России.

При этом добиваться этого стране придется в непростых условиях, когда международные экономические отношения в кризисе. Архитектура мировой экономики претерпела серьезные изменения после завершения холодной войны.

"Что подрывает доверие между участниками мировой экономики? Считаю, что главная причина в том, что модель глобализации, предложенная в конце XX века, все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности", – цитирует РИА Новости президента России.

"Ситуацию вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, – уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи", – привел пример Владимир Путин.

Не менее красноречивы и попытки торпедирования проекта "Северный поток – 2". Интерес европейцев к его реализации, заметил российский лидер, "не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие".

Меняется ситуация и на финансовых рынках. Глобальные институты в этой сфере были созданы еще 75 лет назад, а доллар получил свою ведущую мировую роль в 1970-х благодаря Ямайской валютной системе. Она, однако, не решила главных проблем. Более того, со временем появились новые экономические центры, а баланс сил серьезно изменился.

"Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир", – подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что из-за действий американских финансовых властей и политических центров доверие к доллару падает.

Автор: Геннадий Куприянов7 июня 2019, 16:55

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