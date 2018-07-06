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Экономика

Здоровее будете: в России хотят взвинтить цены на продукты

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack
Минсельхоз выдвинул предложение, которое может привести к росту цен на еду. Инициатива состоит в том, чтобы отменить льготную ставку НДС на продукты с заменителями молочного жира.
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Ставку хотят повысить с 10 до 18%, а через некоторое время и до 20%. В департаменте пищевой и перерабатывающей промышленности считают, что такая мера сократит долю продукции с заменителями молочного жира на рынке.

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Они считаются не такими полезными, как натуральные продукты. На здоровье населения отмена льготной ставки НДС скажется положительно, но не на кошельке. Производители считают, что из-за этого сильно подскочат цены и на другие продукты.

По словам председателя правления ​Национального союза производителей молока Андрея Даниленко, если соответствующий закон будет принят, это снизит спрос и на так называемое сырое молоко, сообщает РБК. Отметим, в настоящее время НДС по ставке 10% взимается с продуктов, лекарств, товаров для детей, книг и учебников.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20% 14 июня. Решение должно вступить в силу 1 января следующего года. Согласно подсчетам экспертов, при увеличении ставки в среднем каждый россиянин будет терять около 4220 рублей в год. 

Автор: Людмила Фоканова6 июля 2018, 11:13

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