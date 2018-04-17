Готовимся к худшему: Кремль замер в ожидании самых жестких санкций

Москва готовится к новым американским санкциям. В Кремле рассматривают худший вариант развития событий. Помимо прочего, Вашингтон может пойти на отключение России от международной системы межбанковских финансовых каналов связи – SWIFT.

Кроме того, под санкции может попасть отечественный суверенный долг. В правительстве прогнозируют два варианта действий Вашингтона в этом плане. Первый – запрет вкладывать облигации федерального займа только для инвесторов из Соединенных Штатов. Второй вариант предполагает распространение запрета и на юридические лица – резиденты других стран, пишет Ura.ru.

Запрет предполагает ограничение на покупку государственных облигаций или перекупку госдолга. При этом американские инвесторы сосредоточили в своих руках колоссальную сумму – около 41 миллиарда долларов госдолга России. Это порядка трети всей суммы. Еще 15 миллиардов иностранные резиденты вложили в еврооблигации Министерства финансов. Из-за огромных сумм инвестиций глава американского Минфина Стивен Мнучин усомнился в целесообразности введения ограничений против российского госдолга.

Помимо возможного отключения от системы SWIFT, США могут ввести блокирующие санкции против крупнейших российских финансовых организаций – Сбербанка и ВТБ.





Напомним, 6 апреля США представили новый санкционный список. Его фигурантами стали 38 российских физических и юридических лиц. Среди них бизнесмены, госслужащие, крупные компании. Среди них агрохолдинг "Кубань", компания "Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины" и другие. Американским гражданам запрещено вести с ними любые дела.

На днях Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции. На этот раз – за ситуацию в Сирии. Белый дом недоволен поддержкой Москвы правительства в Дамаске. По словам постпреда США в ООН Никки Хейли, ограничения должны коснуться компаний, которые поставляют в арабскую республику технологии, якобы способствующие производству химического оружия.

Однако американский лидер Дональд Трамп распорядился отложить введение новых санкций. Как отмечает газета The Washington Post, такое решение он принял после консультаций со своими советниками.