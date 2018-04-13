Как Россия ответит на хамское поведение США

Россия даст достойный ответ на хамское поведение США и введенный на прошлой неделе очередной пакет экономических санкций. В Госдуму внесен законопроект, который предполагает целый ряд ответных мер: ограничение импорта программного обеспечения и технологического оборудования, прекращение сотрудничества в атомной отрасли и многое другое. При этом предлагаемые законодателями шаги касаются промышленных поставок и никак не затронут частных лиц.

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Нормативно-правовой акт "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" был внесен в нижнюю палату руководителями всех ее фракций и спикером Вячеславом Володиным в пятницу, 13 апреля.

В соответствии с текстом законопроекта, контрсанкции против западных стран будут вводиться правительством по поручению президента. Отменены они могут быть в том же порядке. Россия оставляет за собой право применять контрмеры в ответ на недружественную политику Соединенных Штатов и иных государств в случае угрозы территориальной целостности страны и дестабилизации ее экономики.

Под иными странами подразумеваются союзники Соединенных Штатов, которые последовали их примеру и ввели экономические санкции в отношении ряда отраслей российского экономики, физических и юридических лиц - резидентов России. Кроме того, под это определение подходят государства, поддержавшие такие решения.

Помимо прочего, в нормативно-правовом акте содержатся положения о запрете на въезд в Россию отдельным гражданам иностранных государств в случае их внесения в соответствующий список. Одновременно в статье 2 проекта закона прописан запрет на привлечение к трудовой деятельности граждан США и иных государств. Это касается в том числе привлечения высококвалифицированных специалистов.

По словам первого зампреда Госдумы Александра Жукова, нормативно-правовой акт дает возможность ввести ряд ограничительных мер в отношении различных товаров из США и тех стран, которые поддерживают санкционную политику Вашингтона. "Поскольку в основном речь идет об экономических мерах, вероятно, профильным комитетом, ведущим законопроект, будет комитет по экономической политике", – добавил парламентарий.

При этом комитетом-соисполнителем, отметил Жуков, скорее всего, будет комитет по международным делам. Но это не значит, что другие комитеты не будут принимать участие в работе. Первый зампред нижней палаты подчеркнул, что инициированный законопроект открыт для соавторства, принять участие в его обсуждении могут все депутаты.

На что распространятся ответные меры



Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников отметил, что под ограничение могут попасть поставки лекарственных препаратов из страны, поддерживающей санкционную политику против России. Кроме того, законопроектом предусматривается запрет на участие этих стран и их граждан в приватизации государственного и муниципального имущества.

Также в перечень товаров, на которые распространяются контрсанкции, может попасть программное обеспечение и технологическое оборудование. "Речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества российских юридических лиц с США или организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроение, ракетнодвигательной отрасли", – сказал парламентарий. По его словам, законопроект поручает правительству России разработать механизм по замещению товаров и услуг американского производства.

В нижней палате уверены – готовящиеся контрсанкции стимулируют развитие отечественного отраслевого рынка. Как отметил зампред Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов, законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользования граждан. "Он (нормативно-правовой акт. – Прим.Ред.) позволит нам развивать наши рынки", – добавил законодатель.





Об ответных мерах рассказал и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Председатель либерал-демократов сообщил о введении списка граждан США, которым будет запрещен въезд в Россию. "И будет прекращена деятельность на территории России американцев, которые, может быть, даже являются специалистами высокого класса", – сказал парламентарий. Он подчеркнул, что соответствующие списки будут определены правительством.

В ближайшее время



Законодатели планируют обсудить нормативно-правовой акт с участием представителей всех фракций уже на ближайшем заседании Совета Госдумы – 16 апреля, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Кроме того, документ будет разослан парламентариям в регионы, его также еще раз проработают с экспертами и правительством.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российского бизнеса", – подчеркнул он.

В ходе отчета председателя правительства Дмитрия Медведева перед Госдумой, который состоялся в минувшую среду, Володин назвал продолжающееся санкционное давление на Россию попыткой сдержать ее развитие. Кроме того, спикер подчеркнул важность помощи отечественным производителям, а также поддержания жизни моногородов, завязанных на одно предприятие.





Председатель нижней палаты назвал правильным шагом введение зеркальных мер в отношении импортируемой из Соединенных Штатов продукции. "Нельзя воспринимать порядочность как слабость. И власти США это должны понимать", – сказал законодатель.

Новый виток санкционной агрессии



Напомним, 6 апреля, правительство США в очередной раз расширило антироссийские санкционные списки. В перечень были включены еще 38 физических и юридических лиц.

На сей раз ограничения были введены в отношении семи бизнесменов, которые входят в число крупнейших в России. Также под санкции попали 17 госслужащих и глав государственных корпораций, а также 12 частных компаний и две госструктуры. Среди них агрохолдинг "Кубань", компания "Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины" и другие.

В Вашингтоне пояснили, что принятые решения означают, что активы всех 24 физических лиц и 12 организаций, если таковые имеются в юрисдикции США, будут заморожены. Кроме того, американским гражданам запрещается поддерживать деловые контакты с фигурантами списка.