Как Россия ответит на хамское поведение США

Ситуация в Сирии Выборы-2018 Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
партнеры
Пятница 13 апреля
Лента новостей
18:37
Жители Подмосковья испугались пожара в ТЦ (видео)
18:10
США получат по заслугам за антироссийские санкции
17:57
Продавщица отлупила грабителя с ножом (видео)
17:56
Известный актер разбился в жуткой аварии
17:43
В Италии откопали могилу древнего киборга
17:29
Агрессивный Трамп загнал США в тупик
16:52
Бузова пережила жестокое унижение
16:49
Американские лекарства останутся в российских аптеках
16:38
Совет на выходные
16:28
Викторию Лопыреву вывели на чистую воду
16:20
В могиле погибшего на перевале Дятлова нашли неизвестное тело
16:12
Втянутый в грязный скандал Галкин вышел из себя
16:10
Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа
16:04
Отбой тревоги: россиянам пообещали вдоволь алкоголя
15:42
"Аэрофлот" опроверг информацию об отмене полетов в США
15:40
Студент МГИМО выбросил однокурсницу с четвертого этажа (видео)
15:13
Странному Дюжеву предрекли забвение после скандала
14:53
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
14:52
Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации
14:43
Народ взвыл от "ребенка" Дианы Шурыгиной
14:27
Хабенский и Малахов вдохновят на новые свершения
14:14
Тарасова – рыдающему Ягудину: Мы оказались в тяжелой ситуации
14:11
В России могут запретить iPhone
13:54
Убитая горем Поплавская сделала важное заявление
13:50
Сильно похудевшая Чехова восхитила поклонников
13:43
Создатель "Новичка" объяснил внезапное выздоровление Скрипалей
13:33
Названа безопасная доза алкоголя
13:25
Сладкий красавчик Козловский впервые рассказал о гомосексуализме
12:57
Карибское гражданство: Сент-Китс и Невис открыл новый фонд со сниженным взносом
12:50
Где талия: у Барановской заподозрили беременность
12:50
Пресняков закричал из-за странного звонка Пугачевой
12:38
Главные скидки апреля в интернет-магазинах
12:37
Ученые предупредили о глобальной катастрофе
12:36
Раскрыта неожиданная причина ранней смерти
12:30
Главные события Москвы с 13 по 19 апреля
12:27
Самодур Трамп влюблен в Путина
12:24
Биткоин резко подскочил в цене
12:19
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
11:58
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
11:47
К чему снится платье
11:45
У Стриженовой родился сын
11:34
В России заблокировали Telegram
11:20
Такшина о воссоединении с Антипенко: Мы снова семья
11:18
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
10:52
Водяновой сообщили о смерти особенной сестры
10:42
Ее держат насильно: сестра откровенно о пленнице Скрипаль
10:38
Доход от криптовалют обложат налогом
10:08
Московская кредитная организация лишилась лицензии
10:02
Ведущую Первого канала пристыдили за "голое" фото в поле
09:53
Николай Фоменко: Когда дети поймут, что надо звонить, со мной не будет связи
09:33
Модель изменила цвет глаз и потеряла зрение
09:12
ЦБ лишил лицензии Конфидэнс Банк
08:54
Застрявший в заднем проходе москвича пульт озадачил медиков
08:46
Полураздетая Вера Брежнева опозорилась на концерте
08:35
В Балтийском море упал вертолет
08:33
Известный актер внезапно умер в 35 лет
08:21
Скрипаль впала в истерику из-за пропавшего жениха
08:13
У Трампа нашли внебрачного ребенка от домработницы
08:12
В Подмосковье обрушилась стена общежития
22:12
Малахова распяли за вакханалию с мертвецами
22:10
В Барселоне грузовик влетел в толпу пешеходов
22:01
Ждать ли начала бойни в Сирии в пятницу 13-го
21:49
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
21:28
Директор ЦРУ похвастался убийством "сотен русских" в Сирии
21:25
Макаревича умоляют лечиться
21:02
Зачем Трамп развязал фейковую войну в Twitter
20:52
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
20:52
Безумные регионы: спецслужбы взяли штурмом ростовский цирк
20:39
Ожидание войны и слабая надежда: Эксперты оценили обострение в Сирии
20:16
Почему "ЕР" выступает за открытые праймериз
20:06
Попавший в больницу Панкратов-Черный рассказал о лечении
20:03
Как живет 82-летняя вдова Юрия Гагарина
19:51
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
19:42
"Единая Россия" проведет конференцию по обновлению
19:36
После тяжелой операции Зюганов очутился в реанимации
19:29
Пожар у московского кинотеатра попал на видео
19:14
Полиция подбирает кару "мажору в переходе"
19:04
Больная раком певица спела на модном показе
18:57
США вынесли суровый приговор Сирии
18:30
Медведева заставила говорить о своей свадьбе
18:26
Жена рассказала о попавшем в больницу Панкратове-Черном
18:22
В Архангельске при пожаре погибли два человека и кошка
18:14
США нашли способ уничтожить Россию
18:12
В Москве грузовик залил улицу топливом
17:52
Подробности смертельного ДТП с детским автобусом под Москвой (видео)
17:46
Форум новой модной индустрии пройдет в Москве
17:43
Гоген Солнцев пригласил Диану Шурыгину спеть для престарелой невесты
17:39
Мощная группировка НАТО зажала россиян в Сирии
17:28
Какие процедуры помогут прийти в форму к лету
17:20
Беременную звезду застрелили за отказ петь стоя
17:12
В попавшем в смертельное ДТП под Москвой автобусе было 40 детей
17:12
Качество строительства в Москве находится на высшем уровне
17:07
В России умер известный художник
17:05
50-летний Киркоров нарядился в розочки
16:59
Принц Уильям рассекретил имя своего третьего ребенка
16:56
Капитулянт Порошенко шантажирует Россию
16:52
Военный самолет Греции рухнул в море
16:49
Меркель переметнулась на сторону Путина в сирийском конфликте
16:34
В московском фитнес-клубе выступит самая красивая DJ в мире
16:28
"Аэрофлот" может прекратить полеты в США
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медики откачивают Джигарханяна после подлого нападения Первого канала
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Пришедшая мириться Фриске получила жесткий ответ от Шепелева
Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"
Фото объятий счастливой Цымбалюк-Романовской с известным певцом вызвало фурор
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
Политика

Как Россия ответит на хамское поведение США

Фото: duma.gov.ru
Россия даст достойный ответ на хамское поведение США и введенный на прошлой неделе очередной пакет экономических санкций. В Госдуму внесен законопроект, который предполагает целый ряд ответных мер: ограничение импорта программного обеспечения и технологического оборудования, прекращение сотрудничества в атомной отрасли и многое другое. При этом предлагаемые законодателями шаги касаются промышленных поставок и никак не затронут частных лиц.

Продолжение: Американские лекарства останутся в российских аптеках
прочитано 965 раз

Суть документа

ПО ТЕМЕ

В Госдуме готов ответ на антироссийскую политику Запада

Володин: Санкции США – это попытка сдержать развитие России

Володин: Россия поддержит попавший под санкции бизнес

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Нормативно-правовой акт "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" был внесен в нижнюю палату руководителями всех ее фракций и спикером Вячеславом Володиным в пятницу, 13 апреля.

В соответствии с текстом законопроекта, контрсанкции против западных стран будут вводиться правительством по поручению президента. Отменены они могут быть в том же порядке. Россия оставляет за собой право применять контрмеры в ответ на недружественную политику Соединенных Штатов и иных государств в случае угрозы территориальной целостности страны и дестабилизации ее экономики.

Под иными странами подразумеваются союзники Соединенных Штатов, которые последовали их примеру и ввели экономические санкции в отношении ряда отраслей российского экономики, физических и юридических лиц - резидентов России. Кроме того, под это определение подходят государства, поддержавшие такие решения.

Помимо прочего, в нормативно-правовом акте содержатся положения о запрете на въезд в Россию отдельным гражданам иностранных государств в случае их внесения в соответствующий список. Одновременно в статье 2 проекта закона прописан запрет на привлечение к трудовой деятельности граждан США и иных государств. Это касается в том числе привлечения высококвалифицированных специалистов.

По словам первого зампреда Госдумы Александра Жукова, нормативно-правовой акт дает возможность ввести ряд ограничительных мер в отношении различных товаров из США и тех стран, которые поддерживают санкционную политику Вашингтона. "Поскольку в основном речь идет об экономических мерах, вероятно, профильным комитетом, ведущим законопроект, будет комитет по экономической политике", – добавил парламентарий.

Александр Жуков. Фото: er.ru

При этом комитетом-соисполнителем, отметил Жуков, скорее всего, будет комитет по международным делам. Но это не значит, что другие комитеты не будут принимать участие в работе. Первый зампред нижней палаты подчеркнул, что инициированный законопроект открыт для соавторства, принять участие в его обсуждении могут все депутаты.

На что распространятся ответные меры

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников отметил, что под ограничение могут попасть поставки лекарственных препаратов из страны, поддерживающей санкционную политику против России. Кроме того, законопроектом предусматривается запрет на участие этих стран и их граждан в приватизации государственного и муниципального имущества.

Также в перечень товаров, на которые распространяются контрсанкции, может попасть программное обеспечение и технологическое оборудование. "Речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества российских юридических лиц с США или организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроение, ракетнодвигательной отрасли", – сказал парламентарий. По его словам, законопроект поручает правительству России разработать механизм по замещению товаров и услуг американского производства.

В нижней палате уверены – готовящиеся контрсанкции стимулируют развитие отечественного отраслевого рынка. Как отметил зампред Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов, законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользования граждан. "Он (нормативно-правовой акт. – Прим.Ред.) позволит нам развивать наши рынки", – добавил законодатель.

Сергей Неверов. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Об ответных мерах рассказал и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Председатель либерал-демократов сообщил о введении списка граждан США, которым будет запрещен въезд в Россию. "И будет прекращена деятельность на территории России американцев, которые, может быть, даже являются специалистами высокого класса", – сказал парламентарий. Он подчеркнул, что соответствующие списки будут определены правительством.

В ближайшее время

Законодатели планируют обсудить нормативно-правовой акт с участием представителей всех фракций уже на ближайшем заседании Совета Госдумы – 16 апреля, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Кроме того, документ будет разослан парламентариям в регионы, его также еще раз проработают с экспертами и правительством.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российского бизнеса", – подчеркнул он.

В ходе отчета председателя правительства Дмитрия Медведева перед Госдумой, который состоялся в минувшую среду, Володин назвал продолжающееся санкционное давление на Россию попыткой сдержать ее развитие. Кроме того, спикер подчеркнул важность помощи отечественным производителям, а также поддержания жизни моногородов, завязанных на одно предприятие.

Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев. Фото: duma.gov.ru

Председатель нижней палаты назвал правильным шагом введение зеркальных мер в отношении импортируемой из Соединенных Штатов продукции. "Нельзя воспринимать порядочность как слабость. И власти США это должны понимать", – сказал законодатель.

Новый виток санкционной агрессии

Напомним, 6 апреля, правительство США в очередной раз расширило антироссийские санкционные списки. В перечень были включены еще 38 физических и юридических лиц.

На сей раз ограничения были введены в отношении семи бизнесменов, которые входят в число крупнейших в России. Также под санкции попали 17 госслужащих и глав государственных корпораций, а также 12 частных компаний и две госструктуры. Среди них агрохолдинг "Кубань", компания "Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины" и другие.

В Вашингтоне пояснили, что принятые решения означают, что активы всех 24 физических лиц и 12 организаций, если таковые имеются в юрисдикции США, будут заморожены. Кроме того, американским гражданам запрещается поддерживать деловые контакты с фигурантами списка.

Автор: Иван Поляков13 апреля 2018, 14:16

Политика

В Госдуме готов ответ на антироссийскую политику Запада
Захарову возмутила абсурдная идея выгнать Россию из Совбеза
Порошенко ударил Путина по самому больному
Ситуация в Сирии. Online

Шоу-бизнес

Викторию Лопыреву вывели на чистую воду
Странному Дюжеву предрекли забвение после скандала
Инфекция Табакова убивает Миткову
Втянутый в грязный скандал Галкин вышел из себя

Проишествия

После тяжелой операции Зюганов очутился в реанимации
Беременную звезду застрелили за отказ петь стоя
Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля
Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал

Его заподозрили в употреблении запрещенных веществ
Шоу-бизнес

Николай Фоменко: Когда дети поймут, что надо звонить, со мной не будет связи

Известный шоумен дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Водяновой сообщили о смерти особенной сестры

У девушки глубокий аутизм и ДЦП
Шоу-бизнес

У Стриженовой родился сын

В семье популярной ведущей радостное событие

Гороскоп

Совет на выходные
Самодур Трамп влюблен в Путина
Ждать ли начала бойни в Сирии в пятницу 13-го
Макаревича умоляют лечиться

Фоторепортажи

43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
50-летний Киркоров нарядился в розочки
Беременная красотка Victoria’s Secret показала прелести

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
Подробности смертельного ДТП с детским автобусом под Москвой (видео)
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
Униженный Тулеев в панике ищет защиты
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru