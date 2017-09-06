Казахстан становится "транспортным сердцем" Евразии

Казахстан должен возродить свою историческую роль и стать крупнейшим деловым транзитным хабом Центрально-Азиатского региона, своеобразным мостом между Европой и Азией. Слова президента республики Нурсултана Назарбаева как нельзя точно характеризуют ее самый амбициозный геополитический проект. О том, что получит Россия от реализации масштабных планов Астаны, рассказал изданию Dni.Ru политолог Дмитрий Журавлев.

Испокон веков наиболее процветающими городами и странами были те из них, которые создавались на перекресте региональных и мировых торговых путей. Не только производить и продавать самим, но и помогать продавать другим, контролировать и обеспечивать поставку товаров и услуг через свою территорию – такова была в течении тысячелетий формула процветания народов и стран.

Сегодня в дополнение к развитой промышленности, добыче сырья, аграрному производству Казахстан намерен интенсивно богатеть за счет создания условий для гигантской перевалки товаров и услуг по центрально-азиатскому транспортному коридору. Как это будет делаться – об этом тоже говорил президент Назарбаев.

Речь идет о создании "на ключевых транспортных коридорах Казахстана единого комплекса хабов международного уровня - торгово-логистического, финансово-делового, инновационно-технологического и туристического. Результаты реализации этого мега-проекта к 2020 году – объем транзитного грузопотока через Казахстан должен возрасти в 2 раза с дальнейшим доведением его как минимум до 50 млн. тонн", – отмечает Нурсултан Назарбаев.

Какие же факторы обеспечивают эту уверенность казахстанского лидера? Первый из них – географический.

УРОК ГЕОГРАФИИ

Географическое положение Казахстана уникально. Он граничит на севере и западе с Россией (длина границы – 7548,1 км), на востоке — с Китаем (1782,8 км), на юге – с Киргизией (1241,6 км), Узбекистаном (2351,4 км) и Туркменией (426 км). Общая протяженность сухопутных границ – 13392,6 км. Казахстан вместе с Россией и Турцией является страной, расположенной в двух частях света – в Европе и в Азии.

Такое географическое положение само по себе ресурс для транзита товаров через свою территорию. Причем основным потоком товаров и услуг является тот, что идет из Китая в Россию и Европу и обратно. В своем движении на север этот поток аккумулирует поставки из всех стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

В наше время для развития логистических и транспортных услуг необходимо не только удачное географическое положение, но и развитая транспортная сеть. Казахстан располагает такой сетью. Она уже сейчас используется для международных перевозок.

ТРАНСПОРТ

Главную роль в ней играет железнодорожный транспорт. Протяженность железных дорог в республике превышает 15 тыс. км. 16 стыковых пунктов (11 с Россией, 2 с Узбекистаном, 1 с Киргизией, 2 с Китаем) соединяют железнодорожную систему Казахстана с соседними государствами. Российская и казахстанская железнодорожные системы чрезвычайно взаимозависимы.

В Казахстане – огромной стране – бурно развивается авиационный транспорт. В республике имеется 22 крупных аэропорта, из которых 14 обслуживают международные перевозки. И что показательно: большинство аэропортов недогружены, пропускная способность аэронавигационной системы республики в настоящее время имеет более чем пятикратный запас. Уже поэтому большое значение для отрасли имеет транзит грузовых и пассажирских авиаперевозок между Европой и Азией.

Развит в Казахстане и автомобильный транспорт. Протяженность дорог Казахстана составляет 128 тыс. км, из них 85,6 тыс. км - дороги общего пользования, и 42,4 тыс. км – хозяйственные дороги в виде подъездов к промышленным предприятиям, рудникам, фермерским и лесным хозяйствам, другим производствам. Хотя это огромные цифры, плотность магистралей на единицу площади не так уж велика.

Однако даже такая автодорожная сеть играет свою роль в международных перевозках. Через Казахстан проходят 5 международных автомобильных маршрутов, общей протяженностью 23 тыс. км. Автомобильные магистрали: Алма-Ата – Астана – Костанай (трасса М-36) с выходом на Челябинск; Алма-Ата – Петропавловск с выходом на Омск; Алма-Ата – Семей – Павлодар (трасса М-38) с выходом на Омск; Алма-Ата – Шымкент (трасса М-39) с выходом на Ташкент; Шымкент – Актобе — Уральск (трасса М-32) с выходом на Самару.

Существует в степном Казахстане и водный транспорт. Через Каспийское море страна связана с Россией, Ираном, Азербайджаном, Туркменией, а через реки и сеть каналов России – с Черным и Балтийским морями, и далее с государствами Европы.

И, наконец, Казахстан обладает мощной системой трубопроводного транспорта. В республике используется около 10715 км нефте– и газопроводов. В современном мире, где доступ к нефти и газу определяет не только экономику, но и политику ведущих стран, трубопроводная система, находящаяся между Россией, Туркменистаном и Китаем, становится важнейшей транспортной артерией и большой ценностью.

Доля транспортно-коммуникационного комплекса Казахстана в ВВП страны составляет 10-12%. Эта система уже сейчас используется для международных перевозок, и в ней заложен огромный потенциал развития этого сектора.

ПОЛИТИКА

Но для функционирования и развития международных транспортных путей необходимы политическая стабильность и доверие. Международный транзит – это перемещение ценностей по территории чужого государства. И любая нестабильность в стране-транзитере ставит под удар и сами ценности, и возможность доставки их покупателю. В истории человечества именно этот фактор становился основной причиной исчезновения торговых путей, которые до того существовали веками.

Так что политическая стабильность – причем длительная, предсказуемая – необходима. По этому показателю Казахстан занимает одно из первых мест в Азии, и к изменению такой ситуации никаких предпосылок нет.

Таким образом, Казахстан обладает тремя параметрами, необходимыми для того, чтобы стать успешной страной-транзитером: 1) удачным географическим положением, 2) транспортной сетью и 3) политической стабильностью. Правда, до определенного момента развитие этой сферы экономики шло медленно. Причина в том, что транспортная система требует огромных капитальных вложений, которые окупаются довольно медленно. Молодое государство просто не могло себе этого позволить.

НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Ситуация изменилась в 2013 году. Тогда новый лидер Китая Си Цзиньпин выдвинул концепцию "Нового Шелкового пути" под лозунгом "Один пояс – один путь". Главным в этой программе является модернизация и расширение сухопутного моста между Китаем и Европой, что позволит КНР реализовать глобальную стратегию. В ее рамках Пекин решает три задачи.

Задача первая – открытие для китайцев новых рынков в Европе. Для этого поставки товаров в Европу должны стать массовыми, быстрыми, относительно недорогими и стабильными. Все эти задачи и позволяет решить евразийский сухопутный "мост". Сухопутный транспорт дает возможность перемещать огромные объемы грузов. При этом скорость перевозки возрастает более чем вдвое: с 36 дней морем через Суэцкий канал до 20 дней по суше. Уменьшается и себестоимость перевозки. Вдобавок, груз на своем пути минует "горячие точки" современного мира, что гарантирует стабильность поставок.

Вторая задача – это вложения китайского капитала в развитие как транспортных сетей, так и прилегающих к путям территорий сухопутного "моста" как в самом Китае, так и в сопредельных странах. Таким образом, находятся точки приложения для избыточного китайского капитала. Экономика этих регионов с самого начала будет развиваться во взаимодействии с народным хозяйством КНР. Китайские капиталовложения разовьют экономику этих территорий, что сделает их жителей платежеспособными покупателями китайских товаров.

И, наконец, третья задача – геополитическая. Сегодня основным потребителем китайских товаров являются США. Это приводит к некоторой взаимной зависимости двух стран. Если в рамках проекта "Новый Шелковый путь" удастся добиться рентабельной транспортировки на запад, в Россию и в Европу объема товаров, сравнимого с поставляемым в США, то зависимость Пекина от Вашингтона резко ослабнет. Это изменит отношение между двумя самыми мощными экономиками планеты – а впоследствии и всю современную геополитическую конфигурацию.

Уже в 2013 году говорили, что в сухопутной части "Нового Шелкового пути" предполагается строительство трех железнодорожных коридоров. Северный коридор пройдет через территорию России, а центральный и южный – через Центральную Азию. В том числе через Казахстан, входящий вместе с Россией в Евразийский экономический союз.

ЧТО ПОЛУЧИТ КАЗАХСТАН

Участие республики в проекте "Новый Шелковый путь" коренным образом меняет роль транспорта: он превращается в ключевую отрасль экономики, а его развитие становится главной экономической задачей.

В своем послании от 11 ноября 2014 года Нурсултан Назарбаев представил программу "Нұрлы жол" – "Путь в будущее". И не случайно глава казахстанского государства отметил тогда, что стержнем новой экономической политики станет план инфраструктурного развития, призванный обеспечить стабильное развитие государства и сохранение социальных достижений Казахстана. Первый приоритет этой программы – развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

В послании большой блок конкретных задач направлен на решение вопросов в транспортной сфере. В их числе, в частности, развитие транспортной инфраструктуры Астаны в преддверии ЭКСПО-2017 (аэропорт, железнодорожный вокзал, дороги магистральные, автомобильные, железнодорожные). Запланированы крупные автодорожные проекты: Западный Китай – Западная Европа, Астана-Алма-Ата, Астана-Усть-Каменогорск, Астана-Актобе-Атырау, Алма-Ата-Усть-Каменогорск, Караганда – Жезказган – Кызылорда, Атырау-Астрахань.

В планах также создание логистического хаба в Восточном Казахстане, модернизация портов на Каспии, создание масштабной паромной переправы из порта Курык и железнодорожной линии Боржакты – Ерсай, аренда терминальных мощностей в портах Китая, Ирана, России и странах ЕС.

Все эти проекты уже осуществляются. Их реализация превратит Казахстан в мощнейший транспортный хаб Евразии и один из крупнейших транспортных коридоров мира. На этом пути Казахстан, так же как и Китай, решает три свои стратегические задачи. Экономическую – получает транспорт как локомотив развития своей экономики. Социальную – развивает свои территории с помощью новых транспортных путей. И, наконец, геополитическую – роль Казахстана в Евразии возрастет качественно. В силу своей роли в новом транспортном проекте Казахстан превратится в держателя ключей от "великого шелкового пути".

КАКАЯ ВЫГОДА РОССИИ?

Итак, Казахстан станет не просто узлом, а сердцем новой транспортной евразийской системы. Остается лишь один вопрос: а что получит Россия от этого казахского великолепия?

Думается, Москва от происходящего только выиграет. Во-первых, если проект будет реализован в тех объемах, о которых говорилось выше, то российские транспортные пути на многие годы получат огромную и стабильную загрузку, финансирование, рабочие места. Во-вторых, геополитические изменения работают не только на Китай, но и на Россию. Страна получает еще одну связку с Европой, да и отношения с Китаем существенно укрепляются. Союз Москвы и Пекина - наихудшая из геополитических конфигураций для Вашингтона. И Америке необходимо будет быть осторожней в своей политике в отношении России.