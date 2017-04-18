Дмитрий Леус: инвестиции в эффективность

Инвестиционный бизнес! Первое, что приходит в голову – это картинки из голливудских фильмов, где уверенные, подтянутые бизнесмены с легкостью решают многомилионные сделки и вкладывают сотни тысяч долларов "на ходу" из салона авто или прямо на борту самолета, по пути на экзотический отдых или в оперный театр, например, где-то в Италии. Так ли на самом деле и как сегодня выглядит мир инвестиций? Какие направления сегодня в тренде и во что стоит инвестировать завтра?

Мы решили обсудить эту тему с Дмитрием Леусом, экспертом по инвестициям, бизнесменом и человеком, который имеет многолетний успешный опыт в приобретении и оптимизации финансовых структур.

– Дмитрий, так ли на самом деле? Насколько киношный образ успешного инвестора соответствует действительности?

– В идеале – наверное он таким может быть! Но я повторюсь – в идеале. Инвестор – это не просто профессия. Я бы сказал, что это определенный жизненный уклад или как сейчас говорится "лайф-стайл". В моем понимании человека, который решил заниматься инвестиционной деятельностью на профессиональном уровне, можно сравнить с спортсменом, который готовится принять участие в олимпийских играх. Цель, стратегия и собственная техника, режим и ежедневные тренировки, подъемы и падения, право делать ошибки, нахождение в постоянном потоке, сильная команда и мудрый наставник (или тренер) – все это в той или иной мере присуще этим двум направлениям. И не только им.

И уж если проводить сравнение с кинематографом, то там это все остается как-бы за кадром и у зрителя складывается красивая картинка, что для того чтобы стать инвестором нужно всего понемножку. Немного везения и удачи, немного знаний, немного денег на старте. На самом же деле все обстоит намного основательнее и серьезнее.

Анализ и синтез информационных потоков, умение просчитывать и брать на себя оправданные риски, видеть возможности там, где другие даже не ищут, развивать "чуйку" и постоянно работать с собой, уметь быстро восстанавливаться и заряжаться энергией – такими базовыми навыками должен обладать в моем понимании современный инвестор и предприниматель. Есть еще один важный аспект, от которого зависит успешность инвестора – это опыт потерь.

Если этого опыта нет, то скорее всего вы играли по-мелкому и просто перекладывали свои ресурсы из одного кармана в другой, если можно так образно говорить. Если вы играете по-крупному, то потери неизбежны. И это вполне нормально. Об этом просто нужно знать и спокойно относится, если такая ситуация уже сложилась. По мере того, как вы будете развиваться и расти как профессиональный инвестор ситуации или проекты, где вы будете терять, стремятся к "0".

– В одном из своих интервью Вы сказали, что инвестиции в эффективность на сегодняшний день это то направление, в которое стоит вкладывать. Аргументируйте вашу позицию!

– Да, это так! И это не какое-то обособленное мое мнение. Это реальность, в которой мы с вами находимся вот уже на протяжении последних 7-ми лет. Основная задача любого бизнеса – это генерация прибыли, которую можно получить двумя способами. Можно либо увеличить маржинальность и поднять цены, чем в принципе многие бизнесмены занимались в докризисное время, либо оптимизировать свои затраты. Третьего способа нет. Все прочее – это симбиоз корреляции цены и уменьшения костов.

Рынок в данный момент получил определенное количественное наполнение и сместился или смещается в сторону качественных изменений. И для того, чтобы не выпасть из рынка, компании должны быть гибкими и прибыльными. А поскольку премиум сегмент постепенно сокращается и цена, хотим мы того или нет, все таки играет один из решающих факторов, то именно вопрос оптимизации и повышения эффективности выходит на первый план.

Очень наглядно это видно, если сравнивать показатели производительности в разных странах

И если посмотреть на ситуацию в России прямо, то можно увидеть большое количество потерь, связанных с использованием устаревших технологий, неэффективного использования фактора времени, большой доли ручного труда и низкого уровня автоматизации. Хотя за последнее время сдвиги в этом направлении есть и это не может не радовать. Именно в этом направлении я вижу большую перспективу для развития, в том числе и с точки зрения инвестиционной привлекательности. И здесь наверное уместным будет сказать, что инвестор смотрит на ситуацию из точки будущего. Он готовит почву для игры "в длинную". Это инвестиция в чистом виде.

Но порой ситуация складывается таким образом, что желание получить быструю выгоду стоит на первом месте и всегда. И таких специалистов, которые оперируют периодами в 3-6 месяцев и хотят получить сверхприбыль, я называю так же, как это было принято в советском союзе – спекулянты. Это не хорошо и не плохо, просто они выбирают такую стратегию. Вот и все.

– То есть другими словами вы за замену людей роботами? И что при этом делать тем, чье место займет машина?

– Если такая замена повышает эффективность бизнеса и делает продукт более привлекательным и доступным клиенту, то да. Хотим мы с вами того или нет, но процессы роботизации и автоматизации уже давно запущены. И есть конкретные измеряемые результаты, которые говорят в пользу таких изменений. И если кто-то еще верит, что в обозримом будущем его не сможет заменить робот, то такой человек живет в определенной иллюзии.

Практически 90 % профессий в ближайшие 30 лет можно будет заменить роботами. Уже сегодня роботы делают сложные операции без участия хирурга и устанавливают сложнейший диагноз в течение 1-го часа; дают быстрые юридические консультации, которые в 2-а раза эффективнее; учат наших детей, подбирая нужную программу обучения исходя из личностных особенностей. И таких примеров много. Это неизбежно и это нужно учитывать в своем завтрашнем дне.

Если же говорить о том, что делать тем, кого заменят роботы, то я бы уже сейчас рекомендовал над этим задуматься и двигаться в сторону изменения своей квалификации и инвестировать в себя, в новые знания и новые технологии.

– Если же вернуться к вопросу оптимизации, то каких принципов и какого алгоритма придерживаетесь Вы при проведении изменений?

– Если говорить о принципах, то я выделил бы следующие: Основной принцип – не уронить бизнес! Возможно небольшое финансовое проседание при внедрении изменений и этого не стоит бояться, это нормально и так может быть. Если этого не знаешь, то может сложиться впечатление, что начатые изменения делают только хуже и уже без того падающая компания начинает проседать чуть быстрее.

Второй принцип – это донести цели и суть изменений каждому сотруднику и показать почему изменения нужны, и почему они нужны именно сейчас. При этом надо быть готовым, что ни всем эта новость понравится и из компании могут уйти лучшие сотрудники. Но если вы держите ситуацию на контроле и поддерживаете нормальную корпоративную культуру обратной связи, то этого может и не произойти. Более того, если вы начнете изменения не обсудив их с "костяком", то последствия могут быть еще хуже.

Третий и основной принцип – изменения превыше персонала! Уж если вы решились что-то менять, то вы должны быть тверды в своих намерениях и опираться только на тех, кто разделяет ваши ценности и кому по пути к одной большой цели. Потери будут и это нужно просто принять.

Что же касается алгоритма, то тут нет какого-то единого рецепта. Каждая компания, каждая ситуация настолько индивидуальна, что повторений практически не бывает.

И уж если так случилось, что вы выбрали путь изменений и движения к своей цели, то будьте тверды и одновременно гибки на своем пути. Пути изменений!

