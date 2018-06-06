За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч

"Любовь – это сон. Сны хороши, но не удивляйся, если проснешься в слезах", – сказал однажды рок-музыкант Джим Моррисон. И эта ставшая крылатой фраза была выбрана эпиграфом к спектаклю Феликса Михайлова Lovesick.



Меломаны, конечно, вспомнят, что в этом году лидер группы The Doors отметил бы 75-летие. Но Михайлов (телезрители знают его по работе над телепроектами "Розыгрыш", "Звезды на льду", "Ледниковый период", "Цирк со звездами") вряд ли поэтому открывает спектакль этим изречением. Просто оно очень хорошо отражает суть. Даже в самом этом названии заложен большой смысл – в переводе с английского лаконичное слово lovesick означает "томящийся от любви, снедаемый любовью". Именно про эту всепоглощающую страсть на протяжении двух часов и рассказывают артисты "Ленинград Центра".

Спектакль строго для взрослых – искушенных любовью, знакомых со страстью, знающих толк в эротике. По жанру это стриптиз – тела и души. Но стриптиз для публики интеллектуальной, знающей, например, чем творчество основателя поп-арта Уорхола отличается от живописи экспрессиониста Модильяни. Или публики, знакомой с музыкой актуальной сегодня Жанель Монэ. Под ее последний трек Феликс Михайлов и начинает увлекательный "аттракцион", как сам называет постановку.

Роскошные девушки в колготках, кожаных куртках и боди соблазняют, шокируют, манят. Вдруг стулья, на месте которых, кажется, мечтал бы оказаться любой зритель из зала, превращаются в танцевальный станок, а ритмы треков из сегодняшних чартов сменяются стихотворением "Лают бешено собаки" Геннадия Шпаликова 1959 года. Обычно, кстати, люди знают только одну фразу из него – "элегантный, как рояль". Но это лишь начало ребуса, в который превращен спектакль.

Феликс Михайлов создал эдакий интеллектуальный квест, приглашая зрителя окунуться в это полное аллюзий и отсылок море интертекстуальности – тут узнаешь Феллини, а тут – Бергмана, этот номер похож на виденное у Лайзы Минелли, а тот – на стилистку Crazy Hors.

Кстати, это знаменитое парижское кабаре во многом, очевидно, стало ориентиром для режиссера Lovesick. Там не жалеют денег на наряды, и Михайлов одел актеров в дизайнерские наряды, забрав их сразу с подиума. В Париже включают в программу номера клоунов, мимов, иллюзионистов, жонглеров, применяют лазерные эффекты, запускают акробатические номера танцовщиц и поражают отточенностью хореографии, и у Михайлова все это наличествует. Причем от артистов, которых, кажется, больше, нежели зрителей в зале, режиссер требует филигранности и мультизадачности. У каждого – несколько ролей и образов. Образов любящих, любимых и отвергнутых.

Этот спектакль – путешествие по волнам любви во всех ее проявлениях сквозь века. Эпоха британской королевы Виктории, при которой развивалась целая сексуальная вселенная, где процветали супружеская измена и проституция, сменяется временем куртизанок. Модерн сочетается со временем диско – в оба этих исторических периода, как известно, пуритане были повержены новой безудержной сексуальностью.

Голая грудь, роскошное тело, соблазнительные движения – степень откровенности изумляет. Но, чу, что это? Словно бы стихи Булата Окуджавы? "Мы перешли с тобой на "ты", но что-то важное пропало", – вдруг слышишь со сцены. И это очень сильный режиссерский ход. Ты понимаешь, что за всеми соблазнами мира, сданной в утиль за ненадобностью скромностью, вседозволенностью мы по капле теряем что-то настоящее и вечное.

Lovestick – это не только взгляд на любовь через призму времени, но и попытка осмыслить ее место в жизни человека, независимо от его положения и образования. На экране появляется дама во хмелю – словно бы одна из тех, кто сидит в зале, – и делится с публикой по-дружески: "Вот говорят, что мы, математики, сухари в любви. А я, между прочим, Эйнштейн в любви".

Любовь в этой постановке словно бы испытывается и проверяется разными теориями. Она требует четкости и безупречного владения телом – понимаешь из номера выступающего на пяти цилиндрах акробата. Она рискованна – говорят балансирующие на трапеции на кончиках пальцев ног гимнасты. Она опасна, притягательна и прекрасна!

Стоимость билетов в этот мир страсти и желания достигает 30 тысяч рублей. Но это стоит того, если понимать, какого уровня артисты задействованы, сколько жанров здесь собрано и как дорого стоит такая постановка. Кстати, за эти деньги гостей в зале ждет игристое вино и угощение. Но о них как-то забываешь, когда тебя с головой поглощает сладострастный и умный Lovesick.