"Принцесса Лея" пережила инфаркт

Кэрри Фишер перенесла сердечный приступ на борту самолета, который совершал рейс "Лондон-Лос-Анджелес". Инцидент произошел вчера, 23 декабря. За 15 минут до посадки актрисе оказали первую помощь, а после приземления госпитализировали в ближайшую больницу. На момент попадания в медучреждения 60-летняя Фишер находилась без сознания, ее подключили к аппарату искусственного дыхания, передает портал TMZ.

Кроме того, актриса Анна Акана, летевшая тем же рейсом, написала в своем Twitter, что Фишер "перестала дышать". В официальном сообщении на сайте компании-перевозчика United Airlines говорится, что лайнер, на котором летела Фишер, встретили врачи скорой помощи.

Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK 😞