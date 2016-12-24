"Принцесса Лея" пережила инфаркт

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Кэрри Фишер перенесла сердечный приступ на борту самолета, который совершал рейс "Лондон-Лос-Анджелес". Инцидент произошел вчера, 23 декабря. За 15 минут до посадки актрисе оказали первую помощь, а после приземления госпитализировали в ближайшую больницу. На момент попадания в медучреждения 60-летняя Фишер находилась без сознания, ее подключили к аппарату искусственного дыхания, передает портал TMZ.
Кроме того, актриса Анна Акана, летевшая тем же рейсом, написала в своем Twitter, что Фишер "перестала дышать". В официальном сообщении на сайте компании-перевозчика United Airlines говорится, что лайнер, на котором летела Фишер, встретили врачи скорой помощи.
Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK 😞– Anna Akana (@AnnaAkana) 23 декабря 2016 г.
Позднее состояние звезды прокомментировал ее брат, Тодд Фишер. По его словам, состояние актрисы стабилизировалось. Родственник отказался обсуждать иные детали случившегося, сообщает Associated Press.
Кэрри Фишер – американская актриса, сценарист и прозаик,
получившая известность после роли принцессы Леи Органы в киносаге "Звездные
войны". Фишер снялась в трех частях франшизы в 70-х. Также актриса выпустила книгу "Открытки с обрыва", в которой рассказала о
собственной борьбе с наркотической зависимостью. В 2015 году Фишер вернулась в
съемочную команду "Звездных войн", сыграв принцессу Лею в фильме фильме
"Звездные войны: Пробуждение силы".
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