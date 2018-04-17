Искусство санкций
Раз за разом представителями англо-саксонской культуры, порой, наше стремление к диалогу и обсуждению воспринимается как слабость. Равно как и понятие "справедливость" воспринимается совсем иначе, абсолютно без понимания того, зачем Россия имеет те или иные позиции. Наглядный пример – попытка давления на главу государства, что приводит лишь к обратному эффекту. В то время, когда началось международное давление на нашего Президента, граждане реагируют вопреки ожиданий западных элит – мы видим рекордную явку на выборах, когда люди шли на участки за справедливость, объединяясь вокруг лидера.
В 2014 году начало санкций позволило активизировать развитие сельского хозяйства и начать импортозамещение по ряду позиций. Как показывали наши опросы среди предпринимателей, до 26% именно в этот момент начали задумываться о том, чтобы перестроить бизнес, внедрить новые технологии, искать новые рынки сбыта.
Сегодня санкции – это новая возможность. Кто-то спросит – какая? Ответ прост – нам необходимы контрмеры, которые будут заключаться в борьбе за предпринимателей, инвесторов, разработчиков. Ускоренное получение гражданства. Упрощенное получение виз в Россию для предпринимателей и разработчиков. Включение мер поддержки предпринимателей для иностранцев, собирающихся заниматься бизнесом в России.
Целевые позитивные контрсанции – давать преференции тем, кто является конкурентами поддерживаемых через санкции американских предприятий. У нас есть возможность дать площадку для развития бизнеса в России, а бизнесу нужно четкое понимание почему он, приходя в Россию, будет защищен – нужно прямо сказать об этом и проявить инициативу – позвать.
Другой пример – ряд западных фондов, называющих себя венчурными инвесторами, работая в России массово ищут предпринимателей и разработчиков, предлагая им сотни вариантов уехать из России. О том писали в СМИ, обсуждая потребность в омбусмене для стартапов. Коллеги ведут работу абсолютно не скрывая себя. Во-первых, кто мешает нам активизировать защиту наших предпринимателей? Во-вторых, кто мешает нам запускать аналогичные механизмы? Выстраивать воронку привлечения тех, кто готов строить свое дело в России, давать условия, строить собственную долину в Крыму, предоставлять бесплатно землю на Крайнем Севере для размещения там серверов телекоммуникационных компаний. Навести, наконец-то порядок с не обрабатывающимися сельскохозяйственными землями. Создать сеть точек "одно окно" для иностранных предпринимателей и инвесторов по всему миру, которые будет как наши МФЦ.
"Я не нуждаюсь в друге, который повторяет каждый мой жест: это проделывает гораздо лучше моя тень", – сказал Плутарх. Вопрос – Европейские страны партнеры и друзья друг другу или лишь "тень", способная на повторы и заявления, даже не имеющие оснований? Нам нужно, чтобы работа велась не только с трибун парламентов и правительств, но и на уровне общественного правозащитного движения. Нам необходим эффективный разговор на всех понятных языках, в первую очередь с европейским сообществом. Трамп еще в ходе своей избирательной кампании заявлял, что является сторонником протекционизма.
Мы до сих пор не имеем конкретной фигуры, которая выступала бы рупором в данном взаимодействии, отражая мнение бизнеса. Сегодня нам стоит проявить инициативу, в том числе используя механизмы, которые вполне зарекомендовали себя у наших западных партнеров. У нас уже есть внутрироссийские омбудсмены по правам человека, бизнеса, ребенка. Нам нужен омбудсмен по международному представлению интересов наших предпринимателей и граждан. Омбудсмен по заграничным вопросам, который не будет связан ограничением дипломатических соглашений государственного уровня (как МИД или корпорации), которые вынуждены выбирать слова.
Конечно, где-то эту работу выполняют посольства и торговые представительства. А корпорации нанимают за огромные деньги местные юридические компании. Но, с учетом сложившейся ситуации, необходимо формировать системный общественный институт омбудсмена по заграничным вопросам, формируя сеть из таких же общественных представителей, способных оказывать правовую, консультационную, информационную и иную поддержку, а вместе с этим вести разъяснительную работу на всех малых, средних и больших трибунах.
Конечно, публичная блокировка работы ряда наших СМИ в США – это удар по самим себе, совершенный западными политиками. Зайдут ли они столь далеко, что начнут блокировать напрямую заявленную правозащитную деятельность? Вопрос. Но стоит проверить.
Она устроила ему странный сюрприз
Телеведущая прокомментировала слухи
Лена Миро крайне негативно высказалась о родных поющей ведущей
Певица уверяет, что уже не может остановиться