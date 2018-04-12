США нашли способ уничтожить Россию

Соединенные Штаты создают России проблемы, чтобы поставить под вопрос ее существование в будущем. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова кандидата на пост госсекретаря США и бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, который объявил о намерении снабжать оружием "смелых парней в Грузии и на Украине".

"США продолжают профилактировать Российскую Федерацию и создавать ей максимально большие сложности в социально-экономическом развитии", – сказал парламентарий. По его словам, это нужно, чтобы подорвать военные возможности Москвы, ее ядерный потенциал, а также, в конечном итоге, поставить под вопрос само существование России.

Депутат полагает, что выпады в адрес нашей страны нужно для оправдания чрезмерно раздутых финансовых аппетитов американского оборонно-промышленного комплекса. "Поэтому здесь и реальная борьба с Российской Федерацией, и возможность получить новые субсидии для ВПК, за которым стоят интересы крупнейших транснациональных корпораций", - цитирует Новикова РИА Новости.

Напомним, во время рассмотрения кандидатуры Помпео на должность госсекретаря в Сенате он заявил, что время "мягкой политик" в отношении Москвы прошло. По его словам, Вашингтон располагает рядом мер, в том числе вооружение противников России. "США вооружат смелых молодых людей, которые сопротивляются российской экспансии на Украине и в Грузии", - заявил Помпео.





За последний месяц отношения России и США резко обострились. Американцы выслали из страны несколько десятков российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. А на прошлой неделе против 38 российских физических и юридических лиц были введены экономические санкции. Это привело к ослаблению рубля и значительным потерям для крупного отечественного бизнеса.

Также до предела накалилась обстановка вокруг Сирии. Вашингтон и его союзники продолжают готовить удар по арабской республике. Москва объявила, что оставляет за собой право сбивать ракеты американской коалиции, а также носители, с которых они будут запущены.