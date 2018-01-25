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Что ждет рынок труда

Фото: GLOBAL LOOK press/Jakob Ratz
Игорь Диденко

Игорь Диденко блогер

 Экономист, член Международного Союза Экономистов.
В минувшем году американские ученые провели исследования и обнародовали неоднозначный вывод: в ближайшие несколько лет в США 47% рабочих мест будут испытывать влияние Искусственного Интеллекта (ИИ). Для рынка труда это означает, что почти половина рабочих мест в Америке будет скоро утрачено, так как места этих работников займут алгоритмы, которые умеют делать свою работу намного лучше людей. 
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Их эффективность значительно выше, они не стареют, не болеют (если их не заражают вирусами специально, конечно), не устают, всегда объективны и не имеют конфликта интересов, не ошибаются… И так далее. А в перспективе – они еще и почти мгновенно самообучаются, как алгоритм Alpha Zero от компании Deep Mind (дочерняя структура Google), которая научилась играть в шахматы лучше всех программ (и, естественно, людей) в мире всего за 4 часа, просто играя… сама с собой.

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Огромное количество профессий сейчас оказались в зоне риска. Это копирайтеры, редакторы, водители, бухгалтера, юристы, квалифицированные рабочие, переводчики, вебмастера, журналисты, даже художники. Благодаря machine learning алгоритмы уже сейчас могут выполнять работу лучше, чем люди. Более того – себестоимость этой работы минимальна, ведь ИИ не надо оплачивать человеко-часы, нужно просто купить (написать, обучить) программу. Это мечта любого бизнесмена-капиталиста, ведь в знаменитой формуле К. Маркса "Себестоимость = Труд + Капитал" значение первого слагаемого при использовании "труда" алгоритмов стремится к нулю, а второго – к 100%.

На недавно прошедшем в Москве Гайдаровском форуме спикеры были единодушны: для финансового сектора России, как, очевидно, и для некоторых других, в нынешних реалиях не нужно такого количества сотрудников. Более того, весь средний банковский персонал уже вполне можно заместить алгоритмами, ведь те намного лучше проводят аудит или составляют юридические документы. ИИ не допускает ошибок, так называемый "человеческий фактор" просто отсутствует. Так, в частности, уже существуют программы, с точностью более 95% оценивающие риски выдачи заемщикам банковского кредита, точность более 80% у алгоритма, который оценивает финансовое состояние самих финансовых учреждений и вероятность отзыва у них лицензии Центральным Банком. Получается, что вскоре у банков останется необходимость только в низовом персонале и в топ-менеджерах, которые должны всем этим управлять. Впрочем, это слабое утешение – очевидно, что число топовых вакансий, по сравнению со средним звеном, мягко говоря, незначительно.

Фото: GLOBAL LOOK press/Madeleine Lenz

При этом нельзя не отметить, что это лишь среднесрочный прогноз. Долгосрочный и вовсе неутешителен – спрос на человеческий труд будет стремительно снижаться во всех сферах. В США уже сейчас разрабатываются и тестируются программы, определяющие, например, вероятность вашей победы в суде. ИИ без проблем напишет за вас иск, и вероятность того, что он что-то упустит или приведет неверный аргумент, нулевая. Раздаются голоса, пока единичные, что компьютеры в будущем могут заменить и судей – это снизит до минимума вероятность судейских ошибок. Топ-менеджеры, как ни странно, тоже не могут чувствовать себя в полной безопасности – уже появились технологии, основанные на блокчейне, так называемые Децентрализованные Автономные Организации (ДАО), которые, по мнению специалистов, скоро смогут претендовать на то, чтобы брать на себя ответственность за принятие управленческих решений Советом директоров любой компании с не меньшей эффективностью, чем директора из плоти и крови.

Многие известные бизнесмены и экономисты, как западные, так и российские, например, Илон Маск или Руслан Гринберг, считают, что единственный выход – это введение безусловного базового дохода (ББД) для широких слоев населения. Но эффективных экономических моделей, описывающих подобное общество, пока еще не придумано. Мало того, что жизнь на ББД (также используется термин "безусловный основной доход" – БОД) лишает людей абсолютно всяких стимулов к саморазвитию, что постепенно может привести к деградации общества, есть и чисто практический аспект – о ББД рассуждать всерьез могут швейцарцы, финны или канадцы, но что делать гражданам государств, у которых нет финансовых возможностей, подобных тем, что есть у страны сыра, часов и шоколада? При этом никто сейчас всерьез не задумывается о том, что свободы будущего получателя ББД, скорее всего, будут довольно ограничены. О каких свободах вообще может идти речь, если такой гражданин – по сути иждивенец на шее у государства и общества? А если таких иждивенцев-нахлебников будет 95% граждан? Кстати, мало кто об этом знает, но в Древнем Риме существовал аналог безусловного базового дохода, и это внесло свой вклад в падение великой цивилизации. Древние граждане великой Римской Империи настолько привыкли к относительно сытой и стабильной (по тем временам, конечно) жизни, что в итоге просто перестали ассоциировать свою судьбу с судьбой государства, видимо, посчитав, что "хлеб и зрелища" будут у них всегда, как солнце на небе.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ulrich Niehoff

А теперь давайте порассуждаем, какие еще могут быть варианты источников доходов для рядовых граждан при очень ограниченном рынке труда в будущем. При этом пока оставим в стороне обсуждение так называемых "профессий будущего", которые, конечно, неминуемо появятся, но, скорее всего, не будут массовыми. То есть совершенно не заменят то количество выпадающих рабочих мест, которые уйдут с рынка труда в результате широкого распространения ИИ.

ББД, конечно, самый популярный и обсуждаемый путь. В некотором роде "от каждого по способностям, каждому по потребностям". В дополнение можно ввести другие пособия, льготы и субсидии гражданам, например, в корреляции их социальному рейтингу (единый социальный рейтинг кредитоспособности-благонадежности-ответственности граждан уже довольно широко распространен в Китае, и, скорее всего, этот опыт будет в той или иной степени использован и другими странами). Но сути это не изменит – получение денег от государства "просто так" большинством населения при отсутствии альтернативных источников заработка постепенно формирует иждивенческие настроения в обществе.

Однако, есть и другие альтернативы, пока, возможно, кажущиеся немного фантастичными. Но лишь пока. В стремительно виртуализирующейся экономике источники получения гражданами доходов с высокой вероятностью тоже будут виртуальными, то есть не будут в значительной степени зависеть от реальной жизни. И если, скажем, профессия вебмастера уже в ближайшее время перестанет существовать, так как ее заменят алгоритмы, то, например, количество влогеров (видеоблогеров) в краткосрочном периоде будет только расти. И, хотя сверхдоходы в этой сфере будут получать единицы, такая деятельность (профессией ее назвать, наверное, сложно) может позволить многим жить безбедно.

При снижении спроса на труд по аналогии с влогерами могут получать доход все те, кто выкладывает свой уникальный контент, размышления или фотографии в социальную сеть. Получил 1000 лайков под фото? Молодец, ведешь активный образ жизни, получи 100 долларов. Написал пост, который набрал 50 лайков? Чудесно, проявляешь гражданскую позицию, вот тебе 20 долларов, можно сходить в супермаркет. Причем это может выражаться даже не в денежных единицах, а, как в одной из серий знаменитого футурологического сериала "Black Mirror", в субсидиях и льготах, которые граждане будут иметь за количество лайков (или даже их средний балл, если будет введена шкала оценки аккаунтов и постов), которые получают от своих друзей. Твои посты и фото получают высокий средний балл – вот тебе и льготная (беспроцентная) ипотека, и бесплатная карта в фитнес, и ребенка у тебя взяли в детсад за госсчет, потому что ты социализирован и активен в социальной сети, значит – полноценный член общества. А живые деньги можно будет получать, например, размещая в своих аккаунтах рекламу, которую будут видеть твои друзья.

Другой вариант – тотальное вовлечение населения в киберспорт, резкое расширение его охвата путем массовой популяризации. Уже сегодня, играя в интернет-игры, можно зарабатывать деньги, получая как чисто денежные призы, так и виртуальную игровую валюту и конвертируя ее в фиат (традиционные деньги). В недалеком будущем геймерство будет значительно более распространено, ведь освободившееся от работы время гражданам надо будет чем-то занимать. Государственные инвестиции в эту сферу потребуются совсем небольшие, которые, безусловно, оправдаются. В первую очередь, снижением излишней социальной напряженности, которая может возникнуть из-за массовой безработицы.

Еще один путь – добыча какого-либо "ресурса будущего", (или настоящего, как вариант, электроэнергии), с использованием имеющихся у гражданина возможностей и мощностей. Бум майнинга, случившийся в середине прошлого года, тому пример. И, без сомнения, это не последняя технология, которая получит столь массовое распространение. Майнинг вообще близок по своей сути к ББД, с той разницей только, что майнинг – источник дохода, независимый от государства.

Наверняка будут и другие возможности, а, скорее всего, в жизни все это вместе будет сочетаться – в разных странах в разных пропорциях, в зависимости от особенностей культуры каждой конкретной страны.

Конечно, пока это все кажется просто абстрактными рассуждениями, но кто из нас еще три года назад знал слово "майнинг"? Лишь единицы, узкие специалисты.

Напоследок хотелось бы подчеркнуть, что в условиях грядущего неминуемого сокращения рынка труда задуматься о будущем нужно всем – и работникам, и работодателям, и регуляторам. Ведь альтернатива безусловному базовому доходу и иным вышеописанным вариантам – лишь массовая эмиграция трудоспособного населения, скажем, на Марс. И это еще неплохой вариант.

25 января 2018, 12:31

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