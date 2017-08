Chevrolet Stingray Grand Sport LT1: машина мечты

Вам часто доводилось ездить на автомобилях, в которых при резком старте закладывается уши, сердце падает куда-то в пятки, а на лицо сама собой наползает широченная улыбка? Мне вот случалось, однако сегодняшний "пациент" нашей группы разбора сразил меня наповал. Приветствуем задорный Chevrolet Stingray Grand Sport LT1 – автомобиль с длинным названием и серьезными регалиями.

Под этим названием друг друга сменило семь поколений невозможно красивых и неприлично мощных автомобилей. Название Corvette несет в себе обращение к кораблям типа “корвет”, отличающимся малыми размерами и высокой маневренностью. Очень подходящее название, не так ли?

Немного цифр и фактов, и перейдем к самому интересному.

Chevrolet Stingray Grand Sport LT1 Цена, руб 7 500 000 Цена в минимальной конфигурации, руб 7 500 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 6162/466 Привод задний Разгон 0-100, сек 3,95 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 19,2 Снаряженная масса, кг 1621 Длина/ширина/высота, мм 4514/1965/1243 Объем багажника, л 243 Дорожный просвет, мм 127

Задний привод, снимаемая крыша, шестилитровый V8 и четыреста шестьдесят шесть лошадиных сил! Казалось бы, что может быть лучше “корвета”? И у меня есть ответ на этот вопрос. Лучше корвета могут быть только… два корвета! Благодаря отличному стечению обстоятельств и хорошей компании, нам удалось познакомить Corvette 2017 года с его родственником из далекого 1966го: Corvette Stingray (C2). Встреча получилась теплой.

Сравнивать их, конечно же, сложно. Если молодое поколение отличается технологичностью, аэродинамичным хищным силуэтом и немного большей мощностью (466 л.с. против 430), то шарма, по моему мнению, в предшественнике 1966 года гораздо больше.

На современнике стоят биксеноновые фары, а на романтичном предшественнике фары открываются при повороте специальной ручки под рулем.

Обе машины, конечно, притягивают глаз и ими хочется любоваться. В далеком 66-м году дизайн автомобиля разрабатывался с любовью, и без сомнения, современный Corvette вполне унаследовал не только шарм своего прародителя, но и некоторые детали экстерьера. Посмотрите внимательно.





Вокруг обеих машин хочется ходить и прикасаться к деталям, каждая из которых выполнена со вкусом и стилем.

Внутри Corvette, конечно же, уже давно наступил XXI век. Алюминий, углепластик, современные системы поддержки и прочие "вкусности", без которых хороший автомобиль сегодня просто невозможно представить. Ах да, и место тут всего лишь для двоих пассажиров.

Необычайно удобный для спортивной машины руль и приборная панель с экраном посередине. Кстати, здесь по умолчанию стоит система телеметрии, позволяющая записывать все данные о времени, мощности, боковых перегрузках и кучу другой полезной информации во время поездок, в том числе и при прохождении кольцевых треков. А проекционный дисплей позволит не отвлекаться от дороги.

К моему удивлению, здесь оказался экономичный режим поездки, в котором я умудрился выйти на показатель около 14 литров расхода (при заявленных 19!), и это первый в истории случай, когда реальный расход оказался меньше заявленного.

И отсюда возникает логичный вопрос: как эта машина едет? Я долго искал правильное слово, чтобы емко описать эту машину на дороге. И, наконец, это слово мне в голову пришло. Она дурная. Она едет как дурная, ревет как дурная, когда давишь на педаль, и как дурная пытается выехать из-под тебя задними колесами. Ну и, конечно, от всех этих впечатлений ты начинаешь сам кричать дурным голосом, потому что простой улыбкой восторг от поездки не передать.

За голос машины отвечает шестилитровый V8 двигатель, уютно свернувшийся калачиком под капотом. Это пока не нажмешь на кнопку Start. А вот после этого в автомобиле просыпается демон, ревущий страшным рыком, испускающий пламя и молнии. Когда стоишь рядом с “Корветом” на холостом ходу, басовитый звук мотора резонирует и цепляет что-то у тебя внутри. Некоторые называют это душой.

За голос внутри салона отвечает аудиосистема Bose, как и во многих автомобилях марки Chevrolet. Звучит все просто прекрасно. Во время интенсивных поездок лучшим образом зарекомендовала себя электронная музыка типа The Crystal Method, например. Впрочем, альтернативщики The Bird and The Bee слушались еще лучше с их последним альбомом. Если будете кататься на Корвете, рекомендую.

Верхние частоты лучше немного прижать, а низ – наоборот, сделать погромче. Систему фокусировки звука Centerpoint эгоистично направляем на водителя. А что? Вы еще не поняли, что Corvette – машина для эгоиста?

Двери открываются изнутри не ручкой, как в других машинах, а при помощи кнопки на двери. Не говорите об этом пассажиру и проведите пятнадцать забавных минут, наблюдая как несчастный пытается в тесноте разобраться как выбраться из этого гостеприимного автомобиля.

Вы будете смеяться, но гитара в багажник поместилась. И даже не одна. Честное слово!

Я говорю про честное слово, потому что во всей этой суматохе и кутерьме я успел два раза повозить в машине гитары, и ни одного раза не успел их сфотографировать! Но с учетом того, что это не кабриолет, а “тарга” (где снимается не крыша целиком, а только верхняя ее часть, причем вручную), когда крышка кладется в багажник, сюда можно поместить лишь рюкзак.

Переходя к выводам, можно говорить о том, что гонять в нашей стране негде. Можно говорить о том, что эта машина исключительно на любителя и даже фаната американских машин.

Но тот факт, что все завезенные представительством модели Stingray были проданы еще до пересечения границы, говорит сам за себя. А у меня появилась еще одна машина мечты. Пошел копить деньги.

Обзор подготовлен специально для портала Dni.ru