Как телевизор и соцсети делают людей несчастными

Когда в рядовых американских семьях только-только начали появляться домашние телевизоры, психологи отметили необычный феномен. В районах страны, где телевизоров было больше, люди стали менее счастливыми, чем там, куда "прогресс" еще только начинал пробираться. Но тогда ТВ-контент был далеко не таким чернушным, как в наши дни…

В последующие десятилетия многие похожие исследования дали аналогичный результат. Было установлено, что в голове каждого человека имеется некоторая идеальная, эталонная картинка "как должно быть", с которой сопоставляются различные жизненные показатели и ситуации, и выносится вердикт: хорошо, нормально, плохо. Как говорится, все познается в сравнении. Нередко данные критерии вынесены в бессознательную часть психики, и даже толком не осознаются. И вот когда воплощаются в жизнь наши истинные сокровенные желания, мозг дает указание на выработку определенного гормонального коктейля. Как бы говорит нам: "Все замечательно, ты молодец, все так, как должно быть". И это приводит к очень приятным переживаниям, которые хотелось бы испытывать снова и снова.

Проиллюстрировать счастье можно очень наглядным, примитивным, даже в чем-то вульгарным примером. Если человек задержит на некоторое время дыхание, то очень быстро насущные проблемы формата "хочу в отпуск", "ребенок получил в школе тройку за четверть", "она/он меня не любит" отойдут на второй план, уступив место четкому и предельно актуальному желанию выжить. Организм мобилизует ресурсы для решения этой архиважной задачи, и когда долгожданный жадный вдох все же совершится, на короткое время появится ощущение "О, да! Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" Просто сильно желаемое в этот момент совпало с реальностью. Такова механика в общих чертах.

Так вот, возвращаясь к началу, что же сделало телевидение? Оно задрало и вбило в сознание людей новую планку, по которой они начали оценивать себя и свою жизнь: эталоны красоты, потребности, мечты и так далее. Перед взором обывателей появились новые герои, секс-символы, примеры для подражания, истории успеха. Как правило, это красивые, привлекательные люди, хорошо одетые, удачливые, согласно сценариям, живущие яркой насыщенной жизнью. Стоит погасить экран, посмотреть на себя в зеркало, оглядеться вокруг, чтобы понять – "у меня все не так".

Как правило, люди не отдают себе отчет, что для публичных людей их красота и тело – это рабочие инструменты, как гитара для профессионального музыканта или автомобиль для водителя. И они тратят уйму времени и сил для поддержания их в надлежащем состоянии. Что телеведущие, актеры, модели – это такие же люди, и после широких улыбок перед камерой у них начинается вполне обычная жизнь со своими радостями и невзгодами. Красивые и успешные тоже плачут.

Все это приводит к неадекватному восприятию реальности. Без понимания, что соблазнительная рафинированная картинка подштукатурена, загримирована и приукрашена. Что за навыками и достижениями звезд подчас стоит дорога через тернии с потом, кровью и слезами. Что за пределами съемочной площадки они такие же люди, и их жизнь подчас далеко не идеальна.

Достаточно вспомнить как в западных странах глянцевые журналы с доведенными до безупречности при помощи фотошопа иллюстрациями привели к появлению армии женщин, страдающих анорексией и булимией, подорвавших здоровье и изуродованных на столах пластических хирургов. Некоторые публичные люди даже стали демонстративно публиковать в сети свои неотретушированные снимки без макияжа, чтобы показать находящимся в плену глянцевого дурмана: не принимайте за чистую монету приторный медийный образ, мы обычные люди, мы такие же, как вы.

Вносят свою большую лепту в дело "онесчастливливания" людей и социальные сети. Мало того, что они подменяют собой реальное общение, в ряде случаев заставляя людей чувствовать себя одинокими и отчужденными. Ученые из США, Германии и других стран установили, что глубокое погружение в соцсети приводит к возникновению комплексов, зависти, неудовлетворенности собственной жизнью. Еще бы, ведь, как правило, личная страничка человека является эдаким застекленным постаментом с кубками и медалями, саморекламой, выставкой собственных достижений. В любое время дня и ночи в своей "ленте друзей" можно увидеть красивые фото (на самом деле отборные, часто отретушированные), чей-то отдых под пальмой или веселую вечеринку. Больно на это смотреть, сидя, например, с красными от усталости глазами в своем рабочем кабинете, не так ли?..

Простое понимание этих вещей поможет вам не попасться в плен иллюзий, избежать подавленных состояний. Не нужно страдать "синдромом Буратино": очаг нарисован на холсте, он не дает света и не греет, а значит, завидовать или стремиться обладать им – глупо.