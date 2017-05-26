Госдума 7.0: заметки диванного критика – 7

Общественность все больше вовлекается в обсуждение законопроектов, которые вносятся в Госдуму. Это лучше всяких заключений политологов говорит о том, что депутаты занимаются именно теми проблемами, которые действительно волнуют россиян. К сожалению, зачастую суть законопроектов доводится обществу юридическим языком, который рядовому гражданину понять нелегко. Разберемся, что стало поводом для депутатских дискуссий на этой неделе.

Работы у парламентариев на этой неделе было, как всегда, невпроворот. Однако перестройка, проведенная в Госдуме ее неутомимым спикером, даром не прошла: эффективность возросла на порядок. Законопроекты – особенно социально значимые – рассматриваются без проволочек. Этому способствует и то, что заведомо "непроходные" документы отсеиваются на предварительном этапе, депутатам не приходится тратить на них драгоценное пленарное время.

Остановим внимание на некоторых законопроектах, принятых Госдумой в третьем чтении. Первый из них касается государственных и унитарных аптек – а точнее, способа, которым они закупают лекарства. Начиная с января 2017 года такие предприятия обязаны осуществлять закупки, размещая соответствующие объявления о тендере в Интернете.

Как выяснилось, многие сельские аптеки оказались не готовы к таким нововведениям, рассказал первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев. "Кроме всего прочего, по логике 94-го закона, закупки должны осуществляться самого дешевого товара – при том, что товар имеет одинаковые качества. Это означало бы, что в сельской местности и в малых городах из муниципальных и городских государственных аптек полностью исчезли бы дорогие лекарственные препараты. Это, конечно, ударило бы в первую очередь по гражданам и серьезно затруднило бы деятельность подобного рода организаций", – отметил Исаев.

В итоге, после консультаций с правительством и одобрения премьера Дмитрия Медведева, Госдума исключила муниципальные и городские государственные аптеки из системы госзакупок. Закон принят в третьем чтении.

"Ужасным и позорным" явлением называли парламентарии расплодившиеся в последнее время в соцсетях "группы смерти". Это требовало быстрой реакции законодателей. Принятые 26 мая в третьем чтении поправки уточняют некоторые пункты действующей статьи Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства". Это преступление переводится из категории средней тяжести в разряд тяжких.

За доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства можно угодить за решетку на срок до шести лет. Если же жертвой преступления стал несовершеннолетний, беспомощное лицо, беременная женщина, то срок увеличивается до восьми лет. Также отягчающим обстоятельством станет нарушение этого закона в отношении двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в публичном выступлении, в СМИ и интернете.

Особое внимание депутаты уделили новым статьям УК – "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства". Они касаются лиц, непосредственно склоняющих и содействующих совершению суицида. В эту категорию попадают, к примеру, администраторы "групп смерти", сайтов с суицидальной тематикой, различных сообществ, деятельность которых направлена на побуждение к суициду.

Организаторам подобных детских "развлечений" грозит лишение свободы на срок до шести лет. В то же время их могут освободить от уголовной ответственности, если они прекратят свою деятельность и будут активно сотрудничать со следствием. Отслеживать появление в Сети ресурсов с информацией о способах самоубийства и призывами к суициду поручено Роскомнадзору.

Не обошли вниманием авторы законопроекта и ставшие популярными у подростков опасные занятия – такие как руфинг (проникновение на крыши высоких зданий и сооружений) и зацепинг (проезд снаружи транспортных средств). Как отмечали ранее в Госдуме, официальная статистика по вовлечению детей в такие смертельно опасные игры не отражает реального положения дел – зачастую трагические последствия фиксируются под видом несчастных случаев. Теперь же организаторов подобных забав ждет лишение свободы на срок до 3 лет.