Мнение: Toyota Land Cruiser Prado – машина, а не сумка

Серия Land Cruiser Prado – это "лайт"-версия классического внедорожника от Toyota. Никакими компромиссами в сторону кроссоверов здесь и "не пахнет". Это по-прежнему серьезный внедорожник с высоким просветом и отличной проходимостью. Просто чуть легче, чуть меньше и слегка комфортнее.

Если бы я получал пятьсот рублей каждый раз, когда очередная жительница столицы, повернутая на сумках, написала бы название машины через “а”, я бы уже смог себе такую купить. Машину, а не сумку, конечно же.

Серия Prado ведет свое начало с 1987 года, и сегодня мы наблюдаем уже четвертое поколение внедорожника. Обновленная версия хвастается небольшими улучшениями в виде прозрачных задних фонарей, затемненной оптики и 18-дюймовых серебристых дисков. Ну и салон, конечно, здесь тоже очень приятный. Коричневая кожа теплого оттенка – очень нужная "опция" в наших холодных широтах.

Привычные любому, кто знаком с “крузаком”, большие кнопки, по которым, кажется, не промахнешься и кулаком. HD экран бортового компьютера, где управление тоже реализовано очень просто и доступно. Зато надежно, да? Спидометр и тахометр снабжены козырьками, чтобы не отсвечивало солнце, когда вы на рассвете радостно едете на работу.

Действительно, сидеть за рулем Prado приятно. Как ни странно, он мягче “взрослого” Land Cruiser 200, и идет плавно и мягко. Постоянный полный привод отлично себя ведет на любой дороге. Как говорится, чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором. В этом случае за трактором идти придется очень далеко. Если вы умудритесь на Prado застрять, конечно же.

Обратной стороной, конечно же, является валкость. Это не машина для резких поворотов, и даже перестроения лучше делать аккуратно. Да, кстати, Prado разгоняется за 12 с лишним секунд. Это немало. Но даже если все войско Мордора встанет у него на пути, он все равно разгонится и проедет. За те же 12 секунд. Все-таки две с лишним тонны.

Обзор здесь хороший. Машина выше роста среднего человека может этим похвастаться. Даже если сиденье ставить в самую низкую позицию, как люблю делать я, все равно в пробке ты будешь смотреть поверх голов всех остальных, страшно раздражая тех, кто едет за тобой, стильными прозрачными фонарями, о которых я уже говорил.

О том, помещается ли гитара в багажник, можно было бы и не упоминать. Помещается и вдоль, и поперек, и по диагонали. Дверца багажника открывается вбок, а размах у нее значительный, поэтому приходится следить, чтобы никто не пал жертвой открытия прадо-багажника. Такая травма будет как минимум обидной.

Еще один момент – это прекрасная шумоизоляция. По сравнению с чемпионом предыдущего захода, Audi Q7, изоляция внешних шумов получилась лучше, а вот шум собственного двигателя перекрыт не так хорошо, как хотелось бы.

С музыкой дела на четыре с минусом. Могло бы быть и лучше: басы немного размазаны, и при прибавлении громкости картина не улучшается. Джаз, классика и электроника, если вы не слишком привередливы (как я). Средние частоты можно немного прибрать, чтобы на высокой громкости не болели уши.

Выводы здесь однозначные. Взрослый японский внедорожник удобен и красив. С учетом феноменальной надежности Toyota, что еще внедорожного можно взять в наше в время за три миллиона? Пишите в комментариях, и мы проведем тест!

Материал подготовлен специально для портала Dni.Ru