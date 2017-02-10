Госдума 7.0: заметки диванного критика -2

Каждый законопроект, внесенный в Госдуму за последние несколько месяцев, сопровождает бурное общественное обсуждение. Это лучше всяких заключений политологов говорит о том, что депутаты занялись, наконец, именно теми проблемами, которые действительно волнуют россиян. К сожалению, повышает градус дискуссий то обстоятельство, что суть законопроектов доводится обществу юридическим языком – который рядовому гражданину понять нелегко. Попробуем разобраться, какой вопрос стал поводом для жарких диспутов в парламенте на этой неделе.

Критическое мышление – еще не признак ума. Подвергать все сомнению – оно, конечно, правильно. Но пользу такой подход приносит только в том случае, если критика становится толчком к серьезному анализу – который, в свою очередь, показывает пути решения той или иной проблемы. К сожалению, пока не было "перестройки и гласности" – да и позже, во время экспериментов 1990-х, у россиян накопился груз недовольства властью. И этот пар из скороварки никак до конца не выйдет – несмотря на прошедшие десятилетия. По сей день критиковать власть считается хорошим тоном – причем по принципу "дерусь потому что дерусь".

И все же напряжемся и постараемся трезво взглянуть на Госдуму седьмого созыва. Депутаты с самого начала своей работы взялись не за те законопроекты, которые относятся к высшим сферам деятельности государства, а занялись вопросами, непосредственно и сразу меняющими жизнь россиян. Популизм – скажете вы? Позвольте не согласиться. Парламент решает проблемы, которые создавали напряжение в обществе – тем самым его снижая. А уже в стабильной и спокойной обстановке можно будет воспарить в эмпиреи высшей экономики и права, тогда гражданам все эти материи станут ближе и понятнее.

Закон о всеобщей приватизации жилья – как раз из разряда тех тем, от которых народ штормило. Вопрос настолько волнующий, что сроки окончания приватизации переносились уже шесть раз. Навсегда лишиться возможности оформить жилье в собственность россияне могли уже 1 марта 2017-го. Естественно, граждане обращались к депутатам – как на местах, так и на федеральном уровне – с просьбой эту дату хоть немного передвинуть.

Госдума подошла к вопросу радикально. Теперь приватизация жилья в России бессрочная и бесплатная. Законопроект принят в третьем, окончательном чтении. И в парламенте, и в Минстрое рассчитывают, что теперь ажиотаж вокруг этого вопроса снят. Решение позитивное и стратегическое, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"Это важное, позитивное, стратегическое решение, касающееся всех жителей нашей страны. Оно меняет подход к использованию личного жилья", – цитирует политолога ТАСС. Мартынов уверен, что принятые поправки не только снимут напряженность вокруг вопроса приватизации, но и снизят коррупционную составляющую на рынке недвижимости. Ведь каждый раз перед окончанием срока бесплатной приватизации возникала ситуация, когда кто-то не успевал воспользоваться предоставленной возможностью. В итоге активизировались жулики и черные риелторы, возникали различные преступные схемы. А поправки, по словам эксперта, принципиально изменят ситуацию вокруг жилья. теперь люди будут уверены, что смогут в любой момент приватизировать социальные квартиры, а затем передать их своим детям.

Еще один закон приняли депутаты в третьем чтении. Он ужесточил наказание для операторов связи, которые не блокируют запрещенные Роскомнадзором сайты. Теперь размер штрафа, который придется платить нарушителям – не 30-40 тысяч, как было раньше, а 100 тысяч рублей.

Ужесточат парламентарии и наказание для буйных болельщиков. Законопроект уже прошел первое чтение. Эта инициатива напрямую связана с предстоящим в 2018 году чемпионатом мира по футболу. Как подчеркнул зампредседателя комитета по физической культуре Валерий Газзаев, сейчас важно не давать другим странам повода для бойкота ЧМ. А в целом тенденция заключается в том, чтобы сделать просмотр спортивных соревнований, в том числе футбольных матчей, видом семейного досуга. Так что штрафы фанатам-буянам повысят вдвое. Нарушителю придется выложить 10-20 тысяч рублей либо отсидеть 15 суток, а еще его семь лет не будут пускать на стадион. Иностранному фанату, кроме упомянутого штрафа, грозит депортация.