Госдума 7.0: заметки диванного критика – 13

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Владимир Бурматов и Николай Валуев. Автор фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы
Игорь Силецкий

Игорь Силецкий блогер

 В журналистике со студенческих лет - с 1986-го. Информацию к размышлениям поставляют, в основном, пятеро беспокойных отпрысков в возрасте от 3 до 19 лет.
Депутаты шаг за шагом приближаются к поставленной цели: законодательно обеспечить поручения, данные им президентом Владимиром Путиным. На этой неделе парламентарии сосредоточили внимание на повышении минимального размера оплаты труда. Кроме того, Госдума снова обратилась к проблемам дольщиков. А на пятничной пленарке законодатели обратились к внешнеполитическим вопросам: решено дать зеркальный ответ США на притеснения российских СМИ в "рассаднике демократии".

Продолжение: Законопроект о СМИ-иноагентах могут принять в течение недели
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Проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума нижняя палата парламента единогласно приняла в первом чтении 8 ноября. В соответствии с проектом закона, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда установится на уровне 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения. А с января 2019-го – уже в полном размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

О необходимости уравнять минимальную оплату и прожиточный минимум говорил президент России Владимир Путин. В Министерстве финансов при составлении федерального бюджета на ближайшие годы уже учли предлагаемые в законопроекте изменения. В правительстве рассчитали, что на повышение уровня МРОТ потребуется около 17 миллиардов рублей в следующем году, в 2019-м – 28,8 миллиарда. А в 2020-м дополнительных расходов не потребуется.

В тот же день депутаты приняли во втором, основном чтении законопроект о налоговых послаблениях участникам долевого строительства. Компенсационные выплаты дольщикам в случае банкротства застройщика освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Госдума VII созыва уделяет большое внимание защите прав участников долевого строительства. Еще в июле в стенах нижней палаты парламента прошли широкие слушания, на которые были приглашены пострадавшие от недобросовестных застройщиков граждане, представители законодательной и исполнительной власти, строительных компаний и правоохранительных органов. Была создана специальная рабочая группа, которая занимается этим вопросом.

Фото: duma.gov.ru

Возмущение парламентариев вызвали действия вашингтонской администрации в отношении российских средств массовой информации. Депутаты единодушно решили, что необходимость дать симметричный ответ США давно назрела. 10 ноября Госдума занялась разработкой поправок в закон об иностранных агентах – в их число планируется включить и СМИ (до сих пор такого пункта в законе не было).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разработку комплекса ответных мер профильному комитету по информационной политике, а также комитетам по безопасности и законодательству. Депутаты договорились подключить к работе комитет по общественным организациям. "Учитывая, что речь идет о внесении изменений в закон об иностранных агентах, о статусе регулирующих НКО, и учитывая, что у нас этот закон не распространялся на СМИ", – сказал председатель нижней палаты. Володин напомнил, что Россия не шла на подобные шаги, считая, что "свобода слова – важное завоевание", и придерживалась этого правила относительно всех СМИ.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Напомним, в США обвиняют телеканал RT America и радиостанцию Sputnik в распространении "российской пропаганды" и даже влиянии на выборы американского президента в 2016 году. Минюст обязал российские СМИ подтвердить статус "иностранного агента" до 13 ноября. А в случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава – арестован.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который будет курировать разработку ответных мер, назвал действия американской администрации недопустимыми. По его словам,  все разговоры о свободе слова в США касаются кого угодно, но только не России. "При этом не предъявляется никаких доказательств, никаких аргументов, решение принимается на основании употребления термина "российская пропаганда", – возмутился Толстой.

Фото: duma.gov.ru

По поводу атаки на RT и Sputnik высказался и заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Он подчеркнул, что Вашингтон давит на российские СМИ из-за их популярности в самих США. Ведь они предлагают американцам альтернативную точку зрения на происходящие события. Для Вашингтона это стало костью в горле – вот он и пытается решить вопрос силой, отметил парламентарий.

Планируемые поправки в закон об НКО обязывают СМИ, финансируемые из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Госдума рассчитывает принять их уже 18 ноября.

10 ноября 2017, 17:41

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