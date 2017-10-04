Сонный парадокс материнского счастья

Считается, что молодая мать, в особенности если ребенку меньше года, должна героически не высыпаться и при этом даже не смотреть в сторону кофе – грудное вскармливание! Как при этом успевать смотреть за ребенком, и хорошо, если за одним – не объясняют, только в воздухе руками машут, говорят: "Ты же мать, придумай". И как хочешь, так и крутись. Я придумала и сейчас вам расскажу.

Секрет многодетной мамы

У меня трое детей с крохотной разницей в возрасте. Посмотрите на трех детей близких по возрасту на детской площадке и вы сможете представить себе, в каком состоянии я "приползла на финиш" – к появлению на свет третьего ребенка. Это был момент, когда у меня была на руках одна шилопопая двухлетка и только что пережившая кризис трех лет старшая, и вот родился третий ребенок. Если я когда-нибудь зайду на мамский форум и расскажу, что с тремя детьми я умудрялась работать, учиться и заниматься развитием всех троих, в мое существование не поверят.

Я добью неверующих окончательно, если скажу, что мама малышей должна высыпаться. И спать, желательно, не меньше десяти часов в сутки. Потому что главный секрет успеваемости и мгновенного решения всех проблем — хорошее физическое и эмоциональное состояние матери. Которое, в первую очередь, достигается за счет полноценного восстановления организма во время сна.

Сколько вы спите?

Как выглядит типичная молодая мама? Первое, что приходит в голову многим – не выспавшаяся, нервная, неухоженная девушка. Зато дом сияет, ребенок выгулян, накормлен, ужин из трех блюд и компот. Скажите, какой смысл в ужине и чистоте, если мужа встречать с красными злющими глазами, за столом шипеть, как песчаная гадюка, а ребенка к полуночи ненавидеть до дрожи в коленках?

Если не справляться со своей жизнью, хронически не высыпаться и сходить с ума от постоянного перенапряжения, уборка и вкусный обед не спасают. Такая женщина аккумулирует раздражительность, и дети ее чувствуют. Они будут капризничать, болеть, плакать и еще больше действовать на нервы мамы, образуя замкнутый круг взаимного раздражение.

Давайте пересмотрим приоритеты. Даже если на руках — младенец. Пусть первоочередной задачей матери будет полноценный сон. Любыми способами. Урывками, кусочками. Днем, вечером, под утро, но свою дозу по часам наберет. Пусть ребенок гуляет – с няней. С уборкой – поможет раз в неделю приходящая домработница. Если один день с полок не смахнуть все пылинки, мир не рухнет. А если рухнет здоровье молодой матери, или ее брак – будет больно и обидно.

Совместный сон с ребенком в первый год жизни тоже способствует нормальному режиму. Можно дать грудь, лежа в кровати, и спокойно дремать. Приставная детская кроватка прекрасно решает вопрос крепкого сна младенца и родителей. Наелся ребенок, перекатываем его одним коротким движением в колыбельку, а вставать не надо и можно даже не до конца просыпаться, а кормить в полудреме. Очень удобно. На третий-четвертый день – как только начинаешь высыпаться, уменьшается количество проблем. А интенсивность их переживания снижается.

Как только мама начинает заботиться о себе, и в первую очередь нормализует свой сон, волшебным образом настает преображение. И дети меньше капризничают, и здоровье у них улучшается, и спят они сами на удивление хорошо.

С первой дочкой я умудрялась выспаться и прийти в себя хитрым способом. В шесть муж приходил с работы, до семи ужинал, потом я кормила дочь, вручала младенца ему и ложилась спать. Я спала с 19 до 21, эти два часа были моим первым сном. Потом я вставала, снова кормила и укладывала ребенка спать, и где-то в двенадцать я укладывалась на второй сон. Третий я благополучно добирала днем, когда соседская барышня приходила выгулять коляску с младенцем после обеда.

Если времени на "заснуть и выспаться" слишком мало

Гиперактивные дети настолько взвинчивают родителей, что лечь, уснуть и хотя бы немного подремать за час или меньше не получится. Только на успокоение и засыпание полчаса нужно. Если это ваш случай, можно не спать, а расслабляться, медитировать. Полежать на игольчатом массажере, музыку послушать в наушниках. Мне тоже не всегда удавалось заснуть, но смысл в том, что время, отведенное для отдыха, нужно тратить на отдых. А не жертвовать своим здоровьем ради идеальной чистоты, зато ко второму году заработать хроническое недосыпание и нервный срыв. Время летит быстро, дети растут, было ли в доме чисто или временами не очень, кормили мужа уткой с яблоками или разогревали готовые блюда из кулинарии – никто потом не помнит. А вот недосыпание, которое может разрушить здоровье или семью, которое отравляет радость от первых шагов ребенка, первых слов, милых шалостей, боюсь, забыть не удастся. Поэтому давайте будем высыпаться, а остальное приложится.