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Страсти по Витселю: Кого и почему разочаровал бельгиец

Аксель Витсель. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Демьян Донской

Демьян Донской блогер

 Окончил факультет журналистики. Первые шаги в профессии делал в отделе экономики, потом решил стать спортивным обозревателем. Занимался баскетболом и плаванием, а лучшей игрой в мире считает футбол.
Трансферный период близиться к концу, но до сих пор самым заметным событием "зимнего окна" в России является история продажи футболиста "Зенита" Акселя Витселя. Произведя эффект разорвавшейся в руках новогодней петарды новость о том, что Аксель Витсель перебирается из "Зенита" не в великий итальянский клуб, а в Китай, в никому неизвестную команду с труднопроизносимым названием "Тяньцзинь Цюаньцзянь", всколыхнула ряды футбольных экспертов.
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Как и бывает, когда вместо красивого фейерверка в небе вы получаете ожоги и сильный испуг, часть футбольной общественности России закатила истерику. Еще бы! Витселя активно "продавали" в престижные чемпионаты Старого света уже полгода. Желание бельгийца продолжить карьеру в хорошем европейском клубе вполне укладывалось в теорию о том, что в российскую премьер-лигу хорошие игроки едут исключительно ради заработка, а пополнив свой банковский счет на кругленькую сумму, возвращаются туда, где играют в футбол, где хорошие поля и полные стадионы.

Ну и что, что согласно рейтингу УЕФА (а европейских чиновников в свете последних политических событий трудно упрекнуть в симпатиях к нашей стране) РФПЛ всего лишь шестая по уровню зарплат среди европейских лиг. В тройке лидеров АПЛ, Бундеслига и итальянская Серия А. Ничто не может поколебать уверенность отечественных экспертов в том, что хуже нашего чемпионата только чемпионат Китая.

ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Фото: GLOBAL LOOK press/E]Rahel Patrasso

И тут – на тебе! Игрок, который за время его "продажи" то ли в "Ювентус", то ли в "Эвертон" успел в глазах наших экспертов обрасти массой достоинств, которых они в его зенитовский период в упор не замечали, как раз в этот самый чемпионат Китая и отправляется. За еще большими деньгами.

Такие удары судьбы не прощают. Поначалу гнев тех, кому Витсель сменил в одночасье стекла в розовых очках, обрушились на менеджмент "Зенита". Сразу несколько уважаемых изданий обвинили петербургский клуб в том, что он убивает карьеры футболистов. Лыком в строку стали, понятно, долгие и сложные проводы в Европу Александра Кержакова и Андрея Аршавина.

Eurosport.ru, например, обрисовал ситуацию в петербургском клубе так, что хоть фильм ужасов снимай: "10 лет назад менеджеры "Зенита" обещали Александру Кержакову отъезд в "Севилью". Трансфер задержался на полгода – все эти месяцы страйкер страдал, боясь, что его так и не отпустят… 8 лет назад Андрей Аршавин удирал в "Арсенал". В Питере форварду гарантировали любую зарплату, но он отказывался. Параллельно боссы "Зенита" взвинчивали ценник для Лондона, но там соглашались на все условия. В том же 2009-м "Зенит" делегировал Погребняка в "Штутгарт", а Тимощука – в "Баварию", и на этом лавка захлопнулась. С тех пор из Питера уезжали только те, кто не нужен (Рондон, Алвеш, Ансальди), либо те, за кого жестоко переплатили (Халк). Исключение – Гарай, который сказал, что завершит карьеру, если к осени 2016-го его не продадут в Испанию. Остальные томятся на "Петровском" и жалеют, что заключили кабальные контракты".

Стадион "Петровский". Фото: wikipedia.org

Вистель у автора триллера еще вызывает сочувствие, как человек слишком порядочный и свято соблюдающий договоренности: "Если бы летом Аксель забастовал, затопал ногами и пустил пену изо рта, его бы однозначно отправили в "Юве". Но бельгиец вел себя слишком порядочно, и его нельзя в этом обвинить: он же не знал, что зимой ему предложат стать наемником в Китае за 18 млн евро в год. В том, что Витселя больше никогда не будет в нормальной команде, виноват "Зенит".

Вообще чтение нашей прессы, когда она обращает свой взор на петербургский клуб, у человека, не страдающего сильной личной неприязнью к сине-бело-голубым, вполне может вызвать когнитивный диссонанс. С одной стороны – призывы зарабатывать и жить на то, что зарабатываешь. С другой – упреки в том, что клуб хочет продавать своих звездный футболистов дорого, раз уж приходится это делать. С одной стороны – требование поднимать уровень нашего чемпионата. С другой – постоянные мантры о том, что в России настоящего футбола нет, не было и никогда не будет.

Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov

Тот же Витсель в 2012 году воспринимался нашими экспертами как непонятная и весьма дорогостоящая нагрузка к звездному Халку. Никто тогда не считал бельгийца достойным играть в лучших чемпионатах Европы (это теперь все упорно вспоминают, что Акселя якобы звали в "Реал"), напротив, признавая – а как не признаешь, когда он так играет? – заслуги Халка перед нашим футболом, бельгийца продолжали называть ошибкой менеджемнта "Зенита".

Никто даже в кошмаре себе представить не мог, что "Зенит" сможет не то, что заработать, но хотя бы "отбить" часть потраченных на этот футбольный дуэт средств. А петербуржцы взяли и продали Халка почти за 56 миллионов – сумму превышающую официальную стоимость покупки в 40 миллионов. С трудом пережив этот факт, буквально накануне Нового года один уважаемый футбольный эксперт в эфире одной спортивной радиостанции рассуждал о том, что "Зенит" должен обязательно продать Витселя зимой хоть за какие-нибудь деньги, иначе летом футболист уйдет бесплатно и это станет провалом менеджмента клуба. Речь, понятно, шла о предлагаемых "Ювентусом" то ли шести, то ли семи миллионах евро. К этому моменту Витсель из дорогостоящей нагрузки, непонятно зачем приобретенной "Зенитом" превратился в одного из самых перспективных европейских футболистов, лидера сборной Бельгии, которого не прочь видеть в своих рядах именитые клубы. Как это случилось без участия самого "Зенита", в котором Витсель провел последние четыре года, по версии все тех же экспертов регулярно регрессируя, понять невозможно. Но и признать, что как и Халк, Витсель, проданный не за семь, а за 21 миллион евро (за полгода до истечения контракта с клубом), получил в Петербурге "добавленную стоимость" причем не только в финансовом, но и в игровом смысле, ни у кого пока язык не повернулся.

Аксель Витсель. Фото: GLOBAL LOOK press

Равно как никто не хочет вспоминать, что в рублевом выражении цена продажи Халка и Витселя (раз уж у нас привыкли их объединять) существенно превысила стоимость их покупки. А ведь "Зенит" (о чем сразу же предупредили руководители петербургского клуба) покупал обоих футболистов в кредит, причем в рублевый. Если кто помнит, курс рубля в 2012 году, когда Халка и Витселя покупали, был ниже рублей на 30, чем в момент продажи обоих в 2016 году.

Здесь, конечно, можно завести речь о том, что все эти четыре года оба футболиста получали солидные зарплаты, но тогда объективности ради придется углубиться в экономику футбола, подсчитать полученные доходы, вычесть расходы. Неровен час, выяснится (а достаточно хотя бы сложить премиальные от участия в Лиге чемпионов), что и здесь "Зенит" оказался в выигрыше.

Что остается? Остается обвинить самого Витселя, который в погоне за золотым тельцом, предал сам футбол. Что немедленно и сделали наши знатоки игры, как только выяснилось, что бельгийца переправляли из Петербурга в Китай не в запломбированном вагоне, не в кандалах и мешком на голове. Нет, в Поднебесную Витсель отправился по доброй воле, осознанно выбрав команду с труднопроизносимым названием "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а не "Ювентус".

Аксель Витсель. Фото: GLOBAL LOOK press/Virginie Lefour

О китайском футболе у нас в стране знают в лучшем случае то, что он есть. К его уровню отношение такое же, как еще недавно к товарам с пометкой "Сделано в Китае". Между тем в Поднебесной футбол любят неистово, причем (с оглядкой на численность населения) даже больше, чем в самых что ни на есть футбольных Испании, Англии и Италии. Еще недавно гранды европейского футбола "Реал" и "Барселона" наперегонки устраивали в Китае коммерческие турниры, собирая стотысячные стадионы, благо их в последнее время в этой стране настроили в большом количестве. Но потом китайцы смекнули, что и сами могут зарабатывать на этой любви к футболу и пошли по хорошо им знакомому пути – стали переманивать к себе звездных игроков, тем самым повышая уровень собственного чемпионата. Посмотрите кто сегодня играет и тренирует в Китае. Имена как минимум заставляют усомнится, что уровень китайского футбола так низок, как его у нас малюют.

Впрочем, привычка бежать позади поезда, цепляясь за стереотипы, у нас, похоже, в крови. Нет, конечно, если бы флагманом российского футбола был не "Зенит", раз за разом демонстрирующий и европейский уровень футбола и европейский уровень менеджмента, и одну из лучших в стране клубную инфраструктуру, а какой-нибудь московский, желательно красно-белый клуб, разговор шел бы в иной тональности. Но пока этого не случилось нам упорно внушают мысль, что наш чемпионат деградирует, причем стремительно.

Переубедить в этом наших "экспертов" не могут даже легионеры, даже те, кто играют в "правильных" клубах. То есть, когда какой-нибудь бразилец или бельгиец, а то и испанец, примеряя сине-бело-голубую футболку, говорит о том, что он перешел в сильные команду и чемпионат, веры, ему, конечно, нет. Но тут недавно немецкий защитник "Спартака" Сердар Таски заявил, что в России "играет много молодых перспективных игроков, которые будут прогрессировать с течением времени", если, конечно, смогут показать себя в еврокубках, а не только в чемпионате страны". Хотя и он, по мнению Таски, "достаточно сильный турнир, где очень сложно набирать очки, и любая команда может практически на равных играть с любым соперником". В рейтинге немца наш чемпионат стоит пятым после Англии, Германии, Италии и Испании.

Да, в рейтинге УЕФА мы пока не на пятом месте, но тут опять виноват "Зенит" – в прошлом году все наши эксперты в один голос упрекали команду за то, что она не выиграла свой последний матч в группе Лиги Европы и не набрала нужных для шестого места баллов. О ЦСКА, традиционно провалившем еврокубковую кампанию, и "Спартаке", не попавшем в еврокубок вообще никто при этом не вспоминает.

Неудивительно, что отъезд Витселя в Китай так ранил в самое сердце многих. Ведь он посягнул на святое – на убеждение в том, что в Россию футболисты едут вовсе не прогрессировать как игроки, а только за деньгами, что нет у нас клубов, способных не только дорого покупать звезд, но и удачно их продавать, и что, наконец, наш чемпионат в подметки не годится топ-турнирам Старого света. А расставаться с убеждениями трудно.

Психологи говорят, что у принятия неизбежного есть несколько стадий: отрицание (отказ принимать то, что случилось); гнев (агрессия к мнимым источникам событий и ко всему окружающему миру); торг (попытки договориться о более лучшей участи); депрессия (постоянное депрессивное состояние, апатия); принятие (согласие с неизбежной участью).

История Витселя и "Зенита" показывает, что первые три наша футбольная общественность уже прошла, включая торг – не случайно после трансфера бельгийца прессу заполонили рассказы о том, кто еще из известных футболистов и тренеров соблазнился китайскими гонорарами. Хотелось бы четвертую стадию как-то миновать и перейти сразу к пятой: признанию того, что и у нас не все так плохо. И наши клубы (хотя бы некоторые) живут не сегодняшним днем и мыслью о "распиле" госфинансирования, а пытаются довести уровень нашего футбола до европейского. И уже есть положительные примеры этого движения.

24 января 2017, 15:25

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