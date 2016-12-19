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Российский футбол впадает в детство

Фото: fc-zenit.ru
Демьян Донской

Демьян Донской блогер

 Окончил факультет журналистики. Первые шаги в профессии делал в отделе экономики, потом решил стать спортивным обозревателем. Занимался баскетболом и плаванием, а лучшей игрой в мире считает футбол.
Глава РФС Виталий Мутко недавно объявил о старте новой программы по реформированию детско-юношеского футбола. По его словам, РФС подпишет соглашение с 30 российскими футбольными академиями, где будет внедрена новая методика подготовки юных футболистов. Разработана она в партнерстве с немцами, опыт которых в выращивании резерва для национальной команды так любят у нас вспоминать к месту и не к месту.
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Правда, чтобы воспитать чемпионов мира, Германии потребовалось 16 лет – непозволительный срок для России, где результат требуется здесь и сейчас. Но на это у наших футбольных чиновников есть ответ. "Чужие методы копировать не нужно, мы другая страна. Другой менталитет, с другой культурой, – напомнил Мутко. – У нас появилась первая система базовой подготовки на 10 – 14 лет. Сейчас мы выбрали 30 академий футбола, с которыми подпишем соглашение. Их тренеры будут обучены в том числе и немецкими специалистами. У нас в штате будет около 15 специальных инструкторов, которые будут ездить по этим школам и контролировать. Нам нужно, чтобы они работали и не дрогнули, от этой методики не отступали".

Этому шагу предшествовала своеобразная "арт-подготовка", в ходе которой сразу после провального для нас Евро-2016 чиновники разного уровня наперебой критиковали существующие способы подготовки юных футболистов. Даже спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко не удержалась: "Пока не займемся детским футболом по-настоящему, сборная не будет показывать хороших результатов на турнирах!". "Вся наша система детских спортивных школ работает неправильно!" – сетовал член исполкома РФС Анатолий Воробьев.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jasper Jacobs

Стоит заметить, что со своими откровениями наши чиновники немного запоздали. О перестройке системы футбольного образования уже давно задумались те, кто кровно заинтересован в подготовке резерва – футбольные клубы. И даже начали предпринимать какие-то шаги. У всех на слуху сейчас, понятно, академия "Краснодара", созданная с нуля и уже приносящая первые результаты. Она, кстати, станет участником программы, о которой говорит Виталий Мутко. Воспитанники "Краснодара" в этом году произвели фурор на детско-юношеских турнирах – выпускники академии в ноябре выиграли Кубок РФС среди клубных команд U-17 и теперь сыграют в юношеской Лиге УЕФА, а летом эта же команда стала чемпионом России, победив в первенстве спортшкол.

Воспитанники Академии "Зенита", созданной на базе хорошо известной в российском футболе петербургской школы "Смена" (среди воспитанников которой игроки сборной России Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Владимир Быстров) в этом году на высшие ступеньки пьедестала всероссийских соревнований не поднимались, хотя во всех турнирах боролись за медали и входили в топ-8 сильнейших детско-юношеских команд страны. В Петербурге за прошедшие с начала перестройки самой системы подготовки юных футболистов семь лет пришли к выводу, что во главу угла в этом процессе следует ставить не командные победы, а индивидуальное мастерство.

Фото: fc-zenit.ru

Процесс "перезагрузки" футбольного образования в Петербурге шел методом проб и ошибок. Задолго до того, как к решению скрестить европейский опыт с российскими реалиями пришли в РФС, в "Зените" начали создавать новую методику. Она складывалась как пазлы – что-то брали от голландских специалистов, которые поначалу были на первых ролях в Академии, что-то у отечественных специалистов, что-то в детских школах ведущих клубов Европы. И параллельно создавали новую современную инфраструктуру: поля, манеж, учебные классы, спортзалы, без которых даже самая прекрасная методика бессильна.

Летом этого года генеральный директор петербургского клуба Максим Митрофанов назвал суммы, которые "Зенит" выделяет на подготовку молодых игроков: миллиард рублей клуб намерен вложить в инфраструктуру Академии, 500 миллионов рублей составляет ее годовой бюджет.

И тут интересно сравнить эти цифры с теми, что озвучил глава РФС, рассказывая о новой программе: "Тренеры получат доплату, школы получат гранты. Самых талантливых ребят мы выберем и будем платить им стипендии. В итоге будет новая генерация ребят. Через четыре года формируем команду 14-летних. Немцы собрали такую команду, провели ее по всем возрастам и 5-6 человек из них влились в сборную, – заявил Виталий Мутко. – 100 миллионов рублей выделяется на эту программу".

К сожалению, подробности программы РФС пока не раскрываются. Но судя по тому, что говорил Анатолий Воробьев летом этого года, основные "болевые" точки российской системы подготовки резерва для главной сборной страны, найденные РФС, почти полностью совпадают с теми, ликвидировать которые начали в "Зените" несколько лет назад.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК

Вот, например, господин Воробьев резюмирует: "В России в детских спортивных школах работают тренеры с низкой лицензией "С". Уровень российских тренеров очень невысок. Люди подчас не владеют понимаем детской психологии, физиологии". В Академии "Зенита" эту проблему решают кардинально – проведено серьезное обновление тренерского состава, представители которого регулярно проходят стажировки как в успешных футбольных академиях Европы, так и под началом российских специалистов. В клубной академии взяли за правило – с юными футболистами должны работать тренеры с лицензией не ниже "В". А в идеале – с лицензией "А". Отказались в "Зените" и от системы "один тренер – одна команда" и, несмотря на непрекращающуюся критику, практикуют раз в два-три года передачу команд от одного специалиста к другому.

Еще одна претензия к отечественной системе футбольного образования от Анатолия Воробьева звучит так: "вся наша система ориентирована не на подготовку талантливых ребят, а на результат. Тренер получает премию за победу на ничего не значащем региональном турнире, а не за то, что он подготовил игрока для юношеской сборной, молодежной". В Академии "Зенита" уже давно не ставят кубки за победы хоть в региональных турнирах, хоть в российских или международных во главу угла. Тренеры Академии клуба единодушно заявляют, что победа их подопечных в том или ином турнире не является целью их работы. Главное – воспитать хорошего футболиста. Образно говоря, вместо формулы "тренер и команда игроков" в "Зените" предпочитают другой алгоритм – футболист и команда тренеров.

При этом "Зенит" постоянно упрекают в желании приобретать "готовых звезд" и невнимании к собственным воспитанникам. А ведь, справедливости ради, следует сказать, что петербургская школа футбола – одна из немногих, регулярно поставляющих в сборные страны разных возрастов новые кадры. Да и в российской премьер-лиге проще перечислить команды, в которых не играют воспитанники Академии "Зенита", чем посчитать количество зенитовцев, защищающих сегодня цвета других клубов.

Но, конечно, вовсе не обеспечение других команд игроками – главная задача Академии. По словам Максима Мирофанова, работа тренеров зенитовской школы можно будет признать успешной, если один-два ее выпускника вольются в основной состав первой команды. К слову, сегодня за основу "Зенита" заявлены два выпускника клубной Академии – Павел Могилевец и Алексей Евсеев. Конечно, первой скрипки они в главной клубной команде пока не играют, но это вполне объяснимо. Сегодня "Зенит", входящий в топ-16 европейских клубов, регулярно выступающий в еврокубках и преследующий как в Европе, так и в России самые амбициозные футбольные (да и финансовые) цели, просто не может себе позволить пойти на эксперимент и наигрывать молодежь в ущерб результатам.

За примером того, чем заканчивается ориентация исключительно на собственных воспитанников, далеко ходить не нужно – казанский "Рубин" пытался следовать этим фарватером и в итоге утратил лидерство в чемпионате страны, да еврокубковую "кредитную" историю себе изрядно подпортил. В итоге в этом сезоне клуб был вынужден потратить солидные средства на приобретение игроков, что, конечно, не гарантирует "Рубину" быстрое возвращение в тройку лидеров – на перерыв команда Хави Грасии в этом сезоне ушла на 9-м месте. Для "Зенита" такой результат вот уже несколько лет не просто считался провалом, он просто не рассматривается.

В Петербурге хорошо понимают, что воспитание футбольного таланта требует времени и какие бы пламенные речи и призывы не произносились в присутствии девяти беременных женщин, ребенок не появится на свет через месяц. По словам одного из руководителей Академии "Зенита", подготовка игрока – это не вытачивание детали на станке, ее невозможно поставить на поток. Но даже если у детских тренеров получается подготовить юную звездочку (а среди зенитовских воспитанников есть и чемпионы, и призеры юношеского чемпионата Европы), не факт, что дальнейшая карьера молодого футболиста сложится успешно.

Фото: fckrasnodar.ru

"Сегодняшний "Зенит" сильно отличается от команды 2000-2003 годов. Вырос уровень игроков, вырос и уровень всего нашего чемпионата, - заметил как-то Максим Митрофанов. – И дело не в тренере, который, как многие думают, почему-то не хочет брать своих – тренер-то как раз хочет, чтобы в его команде играли сильнейшие. Многое зависит и от молодых игроков. От их мотивации. Что скрывать, некоторые из них, а еще больше их родители, считают, что сам факт окончания Академии уже гарантирует место чуть ли не в главной команде. У них нет мотивации каждый день бороться за место, развиваться, они не стремятся, например, уезжать в аренду. С этим нужно работать, и мы сейчас думаем, как повысить эту мотивацию".

Вот и получается, что РФС сейчас с его новой (и безусловно нужной) программой для спортшкол только вступает на тот путь, который уже прошли в "Зените". Недаром Виталий Мутко летом этого года, сразу после провала на Евро, говорил о ситуации в детско-юношеском футболе: "Мы потеряли шесть-семь лет, постояли на месте, но сейчас у нас есть концептуальные подходы". Не получится ли так, что еще через шесть-семь лет выяснится, что новая система тоже работает вхолостую, поскольку результат теряется где-то на пути из точки А (футбольная академия) в точку Г (главная команда страны). И пойдут разговоры о том, на что в том же "Зените" обратили внимание еще несколько лет назад. 

19 декабря 2016, 09:34

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