Скончался на месте: в Москве иномарка сбила пенсионера

В столице автомобиль Toyota сбил 84-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Авария произошла вечером 15 декабря на Хорошевском шоссе.
От полученных травм пенсионер скончался на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека, пишет "Вечерняя Москва".
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