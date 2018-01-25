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Путину подарили синий КамАЗ

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин получил в подарок синий игрушечный КамАЗ. Презент главе государства преподнесли победители ралли "Дакар".
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Владимир Путин встретился с командой "КамАЗ-мастер" и лично поздравил спортсменов с очередной победой на "Дакаре". В ответ они подарили главе государства игрушечную модель КамАЗа, на котором они одержали победу в гонке, передает РИА ФАН.

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"Хотелось бы и дальше видеть ваши успехи", – обратился Путин к спортсменам. По его словам, победа российских гонщиков вновь продемонстрировала их уникальное мастерство, а также умение бороться и побеждать.

По словам главы государства, российский экипаж за свою многолетнюю историю не один раз завоевывал самые почетные награды. Он пожелал новых достижений победителям – Эдуарду Николаеву, Евгению Яковлеву и Владимиру Рыбакову.

Ранее президент встречался с сотрудниками Уфимского моторостроительного завода. Один из рабочих обратился к главе государства с просьбой вернуть существовавшие в советское время государственные награды передовым заводам и фабрикам.


"Давайте я вас просто расцелую", – пошутил президент и обнял автора вопроса. Путин напомнил, что практика награждения предприятий в Советском союзе была, но просуществовала недолго.

По словам президента, производительность труда на таких предприятиях не увеличилась. "В результате была сохранена лишь практика награждений передовиков производства", – добавил он.

Автор: Иван Поляков25 января 2018, 18:25

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