Как учителя и слесари идут в таксисты
Современные технологии создают новые возможности заработка. Это верно для представителей любых профессий. Люди с самым разным профессиональным образованием иногда при этом выбирают работу в такси – тем более, что многое здесь идет в ногу с современностью, рассказал изданию Dni.Ru представитель агрегатора Uber.
Фермер Алексей все свое детство провел в деревне. Ему нравилось наблюдать за животными, ухаживать за ними, кормить. Алексей поступил в аграрный университет на ветеринарный факультет. Получив образование, Алексей с родными организовал фермерское хозяйство. Встретив девушку, ппарень решил переехать в город, но работа по специальности никак не находилась.
"Я услышал про работу в такси, которая давала неплохой доход при свободном графике. Решил попробовать. Стал успевать учиться, зарабатывать и два раза в неделю приезжать к отцу, чтобы помогать ему с хозяйством. За неделю я могу заработать 20-25 тысяч рублей", – рассказывает омич.
Футбольный тренер Ильнар из Казани три года назад основал любительскую команду по футболу Bobr United. Тренировки проходят летом три раза в неделю, зимой чаще. Команда Ильнара выступает за Казанскую футбольную любительскую лигу (КФЛЛ). Решил попробовать себя в такси.
"Совмещать сразу две работы нетрудно. Мне пригодился навык, полученный в одной из компаний, где я работал менеджером по продажам. Там меня научили планированию и эти знания по сей день я применяю в тренерской работе и когда выхожу на линию. Сначала заработанные деньги я тратил на погашение автокредита. А сейчас просто коплю", – рассказал спортсмен.
Бывшие представителями разных профессий, а теперь таксисты как один рассказывают, что в любой работе, где нужно общаться с большим количеством людей, важно иметь терпение. Оно поможет не раздражаться от жалоб на открытое окно или запах духов, оставленных предыдущим пассажиром. Летом пассажиры гораздо веселее и поэтому охотно идут на разговор, меньше жалуются, а вот зимой предпочитают больше отмалчиваться и хмуриться.
Юрий из Челябинска по образованию программист. Машину водит 34 года. Его заинтересовала платформа, на которой реализована работа агрегаторов пассажирских перевозок. Пришел крутить баранку скорее из любопытства.
"Мобильный сервис стал для меня дополнительным заработком. Заработанные деньги я трачу на обслуживание автомобиля, а также коплю на покупку новой машины, более комфортной", – говорит программист.
Ольга после института десять лет проработала учителем физкультуры в школе. Затем решила заняться бизнесом и ушла в торговлю. После очередного кризиса дело перестало приносить прибыль и Ольге пришлось искать работу. Но оказалась почему-то невостребованной на рынке труда: возраст был уже не девичий.
"У меня уже была хорошая машина BMW – бизнес-класса и я решила попробовать. С тех пор уже больше года я развожу жителей и гостей Екатеринбурга по нашему красивому городу. Стараюсь работать каждый день с 7 утра, кроме выходных. Субботу и воскресенье предпочитаю проводить со своей семьей. Денег я зарабатываю прилично, однако львиная доля уходит на дорогостоящее обслуживание автомобиля: ремонт, химчистку, мойку. Остальные деньги я трачу на бытовые нужды", – рассказывает Ольга.
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