Как учителя и слесари идут в таксисты

Иногда осваивать новую профессию приходится бизнесменам, учителям, фермерам, спортсменам, программистам. Многие выбирают работу в такси: кто на время пока все наладится, а кто и остается надолго.

Современные технологии создают новые возможности заработка. Это верно для представителей любых профессий. Люди с самым разным профессиональным образованием иногда при этом выбирают работу в такси – тем более, что многое здесь идет в ногу с современностью, рассказал изданию Dni.Ru представитель агрегатора Uber.

Фермер Алексей все свое детство провел в деревне. Ему нравилось наблюдать за животными, ухаживать за ними, кормить. Алексей поступил в аграрный университет на ветеринарный факультет. Получив образование, Алексей с родными организовал фермерское хозяйство. Встретив девушку, ппарень решил переехать в город, но работа по специальности никак не находилась.

"Я услышал про работу в такси, которая давала неплохой доход при свободном графике. Решил попробовать. Стал успевать учиться, зарабатывать и два раза в неделю приезжать к отцу, чтобы помогать ему с хозяйством. За неделю я могу заработать 20-25 тысяч рублей", – рассказывает омич.

Футбольный тренер Ильнар из Казани три года назад основал любительскую команду по футболу Bobr United. Тренировки проходят летом три раза в неделю, зимой чаще. Команда Ильнара выступает за Казанскую футбольную любительскую лигу (КФЛЛ). Решил попробовать себя в такси.

"Совмещать сразу две работы нетрудно. Мне пригодился навык, полученный в одной из компаний, где я работал менеджером по продажам. Там меня научили планированию и эти знания по сей день я применяю в тренерской работе и когда выхожу на линию. Сначала заработанные деньги я тратил на погашение автокредита. А сейчас просто коплю", – рассказал спортсмен.

Бывшие представителями разных профессий, а теперь таксисты как один рассказывают, что в любой работе, где нужно общаться с большим количеством людей, важно иметь терпение. Оно поможет не раздражаться от жалоб на открытое окно или запах духов, оставленных предыдущим пассажиром. Летом пассажиры гораздо веселее и поэтому охотно идут на разговор, меньше жалуются, а вот зимой предпочитают больше отмалчиваться и хмуриться.