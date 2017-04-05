Директор Rambler на Infiniti сбила студента

В Москве директор по организационному развитию медиахолдинга Rambler&Co на своем Infiniti сбила 16-летнего юношу. По предварительным данным, студент колледжа переходил проезжую часть в неположенном месте.

Авария с участием 42-летней Валентины Ватрак произошла 4 апреля на юго-западе Москвы. Топ-менеджер утром ехала на своем Infiniti QX60 по Нагорной улице и сбила юношу.

В результате аварии студента с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой доставили в детскую больницу, передает Life.ru. После обследования выяснилось, что тяжелых последствий для здоровья молодого человека нет.

По предварительным данным, подросток переходил дорогу в неположенном месте, неподалеку от пешеходного перехода. "В этом месте ограничение скорости, и, к счастью, это позволило мне быстро затормозить. Я бы очень хотела, чтобы была дана объективная оценка этой аварии", – говорит Валентина Ватрак. По факту происшествия проводится проверка.

К сожалению, аварии с участием несовершеннолетних в России не редкость. Как писали Dni.Ru, в марте этого года в городе Ангарске Иркутской области женщина на машине наехала на семейную пару с двухмесячным ребенком в коляске. Автомобилистка заявила, что ее ослепило солнце или свет фар встречного транспорта.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Отец ребенка отделался ушибами и ссадинами. В отношении автомобилистки проводится проверка. "Происшествие попало на видеозапись камеры наружного наблюдения. На ней четко видно, что люди с коляской переходят проезжую часть по пешеходному переходу", – рассказали в региональном управлении МВД.