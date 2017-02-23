В Подмосковье столкнулись 27 машин

В районе 38-го километра Минского шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП: в результате аварии столкнулись сразу семь машин. Движение в сторону области сильно затруднено.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. На месте аварии работают экстренные службы региона.