Скандальная московская стритрейсерша нашла новый повод привлечь к себе внимание
Мара Багдасарян подразнила Сеть новой "покатушкой"
Можно предположить, что Мара опубликовала данное видео в преддверии заседания суда, которое состоится 9 февраля. Ведь на нем будет рассматриваться вопрос о решении Багдасарян водительских прав.
За короткое время пост гонщицы посмотрели почти семь тысяч человек. Ролик собрал множество комментариев. Сама Багдасарян оставила рядом с записью только краткий комментарий, в котором демонстрирует пожелание поужинать. "Жрааать", – лаконично написала Мара.
Отметим, что стритрейсерша еще не оплатила почти 20 тысяч рублей штрафов. Согласно банку данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Мара остается должна 19,5 тысячи рублей за неоплаченные штрафы ГИБДД.
Напомним, ранее гонщице назначили почти 600 часов работ в ГБУ "Жилищник района Сокол" за нарушения. Однако за прогулы ее арестовали на 15 суток. Уже 30 января Багдасарян вернулась к обязательным работам.
Как писали Dni.ru, гонщица в очередной раз привлекла внимание общественности, оскорбив журналистов. Девушка заявила, что они специально хотят подтолкнуть ее к совершению правонарушения.
На своей странице в Instagram Багдасарян пожаловалась на провокации со стороны представителей СМИ. "Сми специально заполняют парковку, надеясь что от безвыходности я парконусь не по правилам. Ну не мрази?", – написала девушка (стиль и орфография автора сохранены. – Прим. ред.), сопроводив пост скриншотом журналистского материала о себе. Большинство подписчиков посочувствовали стритрейсерше, высказав недоумение по поводу того, почему журналисты преследуют девушку.
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