Мара Багдасарян подразнила Сеть новой "покатушкой"

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян выложила на своей странице в Instagram видео новой поездки за рулем. На это раз девушка едет в авто с соблюдением правил дорожного движения.

Можно предположить, что Мара опубликовала данное видео в преддверии заседания суда, которое состоится 9 февраля. Ведь на нем будет рассматриваться вопрос о решении Багдасарян водительских прав.

За короткое время пост гонщицы посмотрели почти семь тысяч человек. Ролик собрал множество комментариев. Сама Багдасарян оставила рядом с записью только краткий комментарий, в котором демонстрирует пожелание поужинать. "Жрааать", – лаконично написала Мара.

Отметим, что стритрейсерша еще не оплатила почти 20 тысяч рублей штрафов. Согласно банку данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Мара остается должна 19,5 тысячи рублей за неоплаченные штрафы ГИБДД.

Жрааать @david_kemulariya Видео опубликовано Мара (@049mara) Фев 2 2017 в 5:13 PST

Напомним, ранее гонщице назначили почти 600 часов работ в ГБУ "Жилищник района Сокол" за нарушения. Однако за прогулы ее арестовали на 15 суток. Уже 30 января Багдасарян вернулась к обязательным работам.

Как писали Dni.ru, гонщица в очередной раз привлекла внимание общественности, оскорбив журналистов. Девушка заявила, что они специально хотят подтолкнуть ее к совершению правонарушения.

Сми специально заполняют парковку , надеясь что от безвыходности я парконусь не по правилам �� ну не мрази?)) пришлось сделать круг с сыном Юлии что бы показал где можно встать на крайняк . Ждём фото�� Фото опубликовано Мара (@049mara) Фев 2 2017 в 1:23 PST

На своей странице в Instagram Багдасарян пожаловалась на провокации со стороны представителей СМИ. "Сми специально заполняют парковку, надеясь что от безвыходности я парконусь не по правилам. Ну не мрази?", – написала девушка (стиль и орфография автора сохранены. – Прим. ред.), сопроводив пост скриншотом журналистского материала о себе. Большинство подписчиков посочувствовали стритрейсерше, высказав недоумение по поводу того, почему журналисты преследуют девушку.