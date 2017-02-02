Уроженцы Кавказа жестоко избили эвакуаторщика в Москве

На севере Москвы группа мужчин жестоко избила водителя эвакуатора, пытавшегося увезти сломанный автомобиль. В результате пострадавший с множеством переломов и травм был срочно доставлен в реанимацию.

Инцидент произошел на Верхнелихоборской улице. ВАЗ-21099 с дагестанскими номерами перекрыл проезд эвакуатору MAN, принадлежащему одной из частных московских компаний. Между водителями возникла ссора.

В разгар конфликта водитель "Жигулей" и пятеро его пассажиров набросились на 45-летнего эвакуаторщика и избили деревянной дубинкой. В результате мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, а также ушиб головного мозга, передает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По подозрению в избиении водителя эвакуатора были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 22 до 35 лет. Они оказались выходцами из Ингушетии и Дагестана. "Один из них, 29-летний уроженец Ингушетии, постоянно проживающий в подмосковном городе Видное, изобличен в нанесении ударов и взят под стражу. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте", – рассказали в полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что частная компания, которой принадлежит эвакуатор, не занимается вывозом автомобилей-нарушителей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".