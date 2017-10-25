Премьер-министр Эстонии попал в аварию

В центре Таллина 25 октября попал в аварию премьер-министр Эстонии Юри Ратаса. В служебный автомобиль высокопоставленного чиновника врезался внедорожник.

О происшествии сообщил один из очевидцев. Судя по всему, политик не получил серьезных травм. Премьер-министр пересел в машину охраны и продолжил движение, передает местное издание Postimees.