В Москве готовят новые ограничения из-за коронавируса – подробности

Вирусологи и эпидемиологи всячески успокаивают граждан, говоря о том, что рост числа заражений осенью был вполне ожидаем. Многие россияне вернулись из отпусков, а у студентов и школьников начался учебный год, что повысило плотность людей в крупных населенных пунктах и создало благоприятные условия для передачи COVID-19. Специалисты убеждены, что о второй волне эпидемии в России говорить пока рано.
Тем не менее, власти Москвы допускают повторное введение карантина. Но он может затронуть лишь находящихся в группе риска – пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Информаторы федеральных СМИ сообщают, что возврата к пропускной системе в столице не планируется.
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к руководству крупных компаний с призывом перевести сотрудников на удаленную работу. Жителям старше 65 лет с начала октября также посоветовали перейти на удаленную работу и, по возможности, – не пользоваться общественным транспортом. Оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусом, в свою очередь, напомнил гражданам о необходимости носить средства индивидуальной защиты и рекомендовал уменьшить количество очных контактов.
Напомним, что за минувшие сутки были зафиксированы 1050 новых случаев заражения коронавирусом в Москве, что произошло впервые с июня 2020 года. Во всей России же число зараженных за аналогичный период составило 6595 человек.
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