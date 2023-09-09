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Суббота 9 сентября

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Смешную белку с ценным угощением сняли на видео

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Запасливая попрыгунья утащила редкое лакомство. Автор ролика провел мини-расследование.

Популярный ютуб-канал о животных поделился забавным роликом о пушистой красавице. В американском штате Индиана белка решила тайно отведать редкое лакомство. Она утащила большой початок кукурузы на высокий столб, чтобы не вызывать подозрений.

Но хитрая хулиганка припрятала ценное угощение недостаточно хорошо. Хозяин стоящего рядом дома заметил кукурузу и удивился. Когда он посмотрел запись с камеры наблюдения, стало ясно, чьи лапки замешаны в этой истории.

Белка на видео получилась смешная и находчивая. По словам автора ролика, через несколько дней животное вернулось за едой. Лесная хозяйка забрала початок с собой.

9 сентября 2023, 06:06
Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube/Viralhog✓ Надежный источник

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Ловушки охотников — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
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Изъятый арсенал живодеров — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Филин и могильник, хищные птицы в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Чилийская белка Степан в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Марик в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Макс в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова

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