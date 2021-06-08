"Будь моим мужем!": Семенович упала на колени перед статным красавцем

На этот раз она опубликовала видео. На кадрах она в ярко-зеленых кроссовках и темном платье идет с букетом цветов и пакетом с продуктами рядом с мужчиной. Он снимает ролик и говорит, что его жизнь никуда не годится. Жалобы блогера основываются на том, что ему нужна новая одежда и маникюр.
"Ну, что ты, дорогой, не расстраивайся! Все будет, только будь моим мужем!" – восклицает Анна Семенович, падая на колени. Уходя в сторону, он сухо отвечает, что подумает. Счастливая артистка бежит за ним и радуется, что получила такой ответ.
Актриса подписала видео, в шутку заметив, что так хотел продемонстрировать всем эталон настоящей женщины. Пользователи высоко оценили юмористический посыл и поблагодарили звезду за умение иронично подходить к любым ситуациям.
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