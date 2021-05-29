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Шоу-бизнес
Бурный роман? Семенович готовится переехать к Фомину

Бурный роман? Семенович готовится переехать к Фомину

Певица Анна Семенович рассказала о планах на лето.
прочитано 670 раз

Сексуальная ориентация Мити Фомина обсуждается не первый год. Артист сам провоцирует слух о гомосексуальности. К 47 годам он ни разу не был женат, у него нет детей. Певец часто посещает косметолога и выбирает весьма экстраординарные наряды. Однако экс-участник группы Hi-Fi не делает каминг-аут. Напротив, он уверяет, что является обычным мужчиной, который мечтает о семье.

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Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Во время недавнего общения Фомин намекнул на роман с Анной Семенович. Якобы певица скоро будет жить в его квартире, которая недавно была отремонтирована. Певица отметила, что переезд к Мите – это ее план на лето. Вполне вероятно, что артисты просто пошутили.

Однако стоит отметить, что Семенович уже ставит условия Фомину. Певица заявила, что Митя не должен оголять торс, если хочет жить с ней. "Застегнись и никому не показывай грудь", – сказала артистка экс-участнику группы Hi-Fi.

Митя Фомин, и правда, довольно часто оголяется. Он не стесняется публиковать в инстаграм весьма откровенные кадры. Например, несколько месяцев назад певец показал фото, на котором он позирует абсолютно обнаженным, прикрыв пах собакой.

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Анна Семенович. Фото: Velengurin Vladimir/Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Автор: 29 мая 2021, 18:07 Источник: POPCAKE ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

комментарии

Ответить:

'
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Разнесло чет актрису и певитцу. Пандемия повлияла или Фомин ?
Гостo
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Счас собакой не прикроешся, ковид среди животных перекинется легко на нежную кожу Мити ну и через рот. А вот Семенович этого не допустит и грудью встанет на защиту
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